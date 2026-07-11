Friedrich Nietzsche: «La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar»

Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, una pequeña localidad alemana. Fue un pensador excepcional que, con apenas 24 años, obtuvo una cátedra universitaria. Su obra cuestionó los pilares de la moral tradicional, proclamó la célebre «muerte de Dios» como símbolo del fin de los absolutos y defendió una afirmación apasionada de la vida, incluso con todas sus contradicciones.

Su existencia estuvo marcada por la enfermedad, la soledad y la incomprensión, pero nunca dejó de transformar el pensamiento en una forma de resistencia. Entre sus reflexiones más inspiradoras sobresale una idea que resume su actitud vital: para él, un día sin bailar era un día perdido. Del mismo modo, un día sin una sonrisa quizá sea un día en el que hemos olvidado que el humor también puede ser una forma de inteligencia.

La reflexión de Friedrich Nietzsche sobre la inteligencia

«La potencia intelectual de una persona se mide por la cantidad de humor que es capaz de emplear». Aunque esta frase se atribuye con frecuencia a Friedrich Nietzsche, no aparece de forma literal en sus obras. Sin embargo, resume con bastante fidelidad una idea muy presente en su filosofía: el humor como expresión de fortaleza y lucidez.

En «Más allá del bien y del mal», Nietzsche escribió: «Suponiendo que los dioses también filosofen, cosa que muchas conclusiones me obligan a creer, no dudo de que también saben reír de una manera nueva y sobrehumana». Con estas palabras, el filósofo sugiere que la risa no es un gesto superficial, sino una respuesta profundamente humana ante el sufrimiento. Reír constituye una forma de aliviar el peso de la existencia y de enfrentarse con valentía a aquello que no podemos cambiar.

Quien es capaz de reírse de sí mismo demuestra haber desarrollado una saludable distancia respecto a sus preocupaciones. El humor no elimina los problemas, pero impide que estos ocupen todo el espacio de nuestra conciencia. También supone una forma de aceptar la realidad tal como llega, sin dejar que cada dificultad se convierta en una tragedia.

Por el contrario, vivir instalado en una seriedad permanente suele reflejar una mente rígida. Quienes jamás permiten una sonrisa (especialmente sobre sus propios errores) acostumbran a proteger una imagen demasiado frágil de sí mismos. El humor exige flexibilidad, perspectiva y una dosis nada despreciable de humildad.

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