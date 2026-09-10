Formentera gasta más del doble en mantener el aluvión de menas que en cuidar a sus mayores de la residencia y centro de día

Formentera ya gasta el doble en mantener el aluvión de menas que llega a sus costas en la residencia y centro de día para sus mayores. Actualmente, la institución tutela unos 250 menores que suponen una carga de recursos y económica notable que ha obligado a la institución insular presidida por Óscar Portas a aprobar el reconocimiento de 3,17 millones de euros para hacer frente a los servicios de atención, acogida residencial y protección de menores tutelados este año.

Un importe más que notable para los 12.000 vecinos de esta isla que destina 1,5 millones al mantenimiento de las instalaciones y personal de la Residencia des Brolls y el Centro de Día para personas mayores.

De hecho, el pasado mes de agosto todos los partidos respaldaron una propuesta recordando la importancia de mantener un servicio de calidad tanto en la residencia, inaugurada hace tres años, como en el centro de día que entró en funcionamiento hace 20 años, en la que instaban al Govern a dar un mejor servicio a los usuarios.

Una revisión y aumento de la dotación económica del Ejecutivo autonómico en la partida que transfiere para servicios sociales, que sí se ha dado ya en el caso de los menas por el aumento del número de acogidos llegados hasta agosto (200), que ha provocado el colapso de las previsiones de atención y económicas, hasta el punto de que durante el primer semestre del año ya se había superado el crédito inicialmente disponible para hacer frente a estas necesidades.

Esta situación sigue evolucionando. Sólo en las últimas horas han llegado a Formentera otros 12, que pasan a estar bajo la protección de la administración insular y suponen un nuevo incremento significativo de los recursos asistenciales necesarios.

El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, apunta que el Consell tiene actualmente pendientes de pago 3.173.119,71 euros a las fundaciones y asociaciones encargadas de prestar los servicios de atención a los menores migrantes no acompañados tutelados por la institución.

Serra ha remarcado que esta situación representa «una carga de recursos y económica muy importante» para la administración insular. Actualmente, la institución tutela a alrededor de 250 menores y, en los momentos de mayor presión asistencial, ha llegado a tener 305 bajo su responsabilidad.

El vicepresidente segundo ha insistido en que, más allá de la tramitación económica aprobada hoy, «no podemos perder de vista que el problema es de origen. El Consell seguirá cumpliendo con su responsabilidad y dando una respuesta adecuada a los menores que llegan a Formentera, pero necesitamos disponer de los recursos necesarios para poder hacerlo con garantías ante una situación que sigue generando una presión muy elevada».

Por su parte, el presidente del Consell, Óscar Portas, ha querido hacer hincapié en la necesidad de abordar esta realidad más allá de la respuesta inmediata que deben asumir las administraciones. Portas ha defendido que «Formentera continuará garantizando la atención y la protección de los menores que tiene bajo tutela, pero es imprescindible actuar también sobre el origen de una situación que no deja de crecer y que exige una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo».

Más allá de las cifras y del impacto que esta situación está teniendo sobre los recursos del Consell, el presidente también ha querido recordar la dimensión humana de esa realidad.

En los últimos días, tres cuerpos sin vida han sido localizados en las costas de Formentera, hechos trágicos que evidencian, una vez más, las consecuencias humanas de los movimientos migratorios por vía marítima. En lo que va de año, ya son 16 las personas sin vida localizadas en las costas de Formentera.