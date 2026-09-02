La candidata del PSOE en Móstoles fue la mano derecha de Ana Redondo con las pulseras antimaltrato ‘fake’

El PSOE de Madrid ha apostado por Juana López Pagán para intentar recuperar la alcaldía de Móstoles en 2027, según ha trascendido este miércoles. La elegida no es una desconocida en el organigrama del Ministerio de Igualdad: ha ejercido como directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el órgano que ha gestionado el sistema de pulseras antimaltrato durante el periodo en el que estas fallaron.

Jefa de Gabinete durante el escándalo

López Pagán fue nombrada directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género el 28 de diciembre de 2023, según recoge el Boletín Oficial del Estado.

El cargo lo ha revalidado en junio de 2025, cuando el organismo pasó a denominarse Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del ministerio que dirige Ana Redondo. Es decir, ha ocupado ese puesto de confianza durante todo el periodo en el que se han producido los fallos del sistema Cometa de control a maltratadores.

El sistema de pulseras telemáticas cambió de operador a comienzos de 2024, cuando Telefónica cedió el servicio a la UTE formada por Vodafone y Securitas. Fue entonces cuando empezaron los problemas: un error técnico en el traspaso de datos provocó la pérdida de información anterior a marzo de ese año, lo que derivó en absoluciones y sobreseimientos de maltratadores por incumplimientos de órdenes de alejamiento, según denunció la Fiscalía General del Estado en su memoria anual.

El propio Gobierno ha reconocido que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recibió ya el 15 de enero de 2024 una queja de una usuaria por el mal funcionamiento de su dispositivo. El escándalo, destapado públicamente en septiembre de 2025, acabó con la reprobación de Ana Redondo en el Congreso de los Diputados, sin que hasta la fecha haya dimitido nadie del equipo que gestionó la crisis desde la Secretaría de Estado.

Antes de aterrizar en Igualdad, López Pagán —murciana, licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y doctora en Ciencia Política— fue directora general de Políticas contra la Despoblación, cargo que dejó a finales de 2023 tras su nombramiento en el Ministerio. Ahora, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, la ha situado como cabeza de cartel para disputar la alcaldía de Móstoles al popular Manuel Bautista.

Con este movimiento, los socialistas madrileños buscan cerrar años de división interna en la agrupación mostoleña, después de que tanto la actual alcaldable Noelia Posse como el secretario general local, Álex Martín, hayan renunciado a presentarse.

La candidatura de López Pagán llega, por tanto, marcada por su paso por un departamento que ha protagonizado uno de los mayores escándalos de gestión del actual Gobierno en materia de violencia de género, y que ha dejado, según la propia Fiscalía, a víctimas insuficientemente protegidas por el fallo de un sistema que debía controlar a sus agresores.