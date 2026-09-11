Cortes de tráfico hoy en Madrid: carretera afectadas, refuerzos en Metro, autobuses lanzadera gratuitos por la F1

Madrid se prepara para un viernes 11 de septiembre marcado por la Fórmula 1 y las importantes restricciones de tráfico alrededor de IFEMA y Valdebebas. El Gran Premio de España arranca este viernes en el nuevo circuito MADRING y llevará a cientos de miles de personas hasta el norte de la capital. El Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes han preparado un dispositivo especial con cortes de calles, refuerzos de Metro, Cercanías y cinco líneas de autobuses lanzadera gratuitas.

Las calles más afectadas

Las principales restricciones se concentran en el entorno de IFEMA, Valdebebas y Las Cárcavas, donde se encuentra el trazado del nuevo circuito. Entre las vías afectadas están Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral, además de varias glorietas próximas al recinto ferial. El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado y utilizar el transporte público durante los días de competición.

La situación no se limitará únicamente a los accesos inmediatos al circuito. La DGT también ha pedido extremar la precaución en las carreteras próximas y evitar especialmente determinados tramos de la M-40, debido al volumen de desplazamientos previsto. El dispositivo de movilidad se mantendrá durante todo el fin de semana y algunas restricciones continuarán hasta el lunes 14 de septiembre por las labores de desmontaje.

Metro reforzado

El transporte público será la principal alternativa para quienes necesiten desplazarse por la zona. Durante los días 11, 12 y 13 de septiembre se reforzarán especialmente las líneas 4, 5 y 8 de Metro. La línea 8 tendrá un incremento del 50% de su capacidad habitual y contará con hasta 14 trenes en las horas de mayor demanda, con intervalos de aproximadamente tres minutos.

También se reforzará la línea 4, con hasta 13 trenes, y la línea 5, con hasta 17. Además, Cercanías C-1 contará con un servicio especial entre Chamartín y Valdebebas en las franjas de mayor afluencia, con trenes de doble composición. De esta manera, se pretende absorber buena parte de los desplazamientos hacia el circuito sin saturar las carreteras.

Lanzaderas gratuitas

La EMT pondrá en funcionamiento cinco líneas especiales gratuitas para acercar a los espectadores al MADRING. Entre ellas están la MR1, que conecta el entorno del Metropolitano con Feria de Madrid y Valdebebas; la MR2, entre Canillejas y Feria de Madrid, y la MR3, que enlaza Avenida de América con el recinto.

Los servicios funcionarán con frecuencias de entre cuatro y siete minutos, dependiendo de la línea. La MR1 circulará de 7:30 a 21:00, la MR2 en el mismo horario y la MR3 desde las 6:00 hasta las 22:00. El objetivo es que los aficionados puedan dejar el coche y llegar al circuito mediante transporte público.