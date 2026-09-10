A qué hora se abren las puertas para acceder a Madring para ver el GP de España de F1

El GP de España en Madrid está cada vez más cerca de reencontrarse oficialmente con la Fórmula 1. De hecho, la organización de Madring ha ido mucho más allá de la competición y la capital ha vivido una semana con una gran variedad de actividades. Respecto al inicio de la acción, las puertas del circuito se abrirán al público este viernes 11 de septiembre a las 8:00 horas.

Las personas con entrada podrán ver el nuevo trazado desde primera hora de la mañana. La primera sesión comenzará a las 9:55 horas, en la que se disputarán los Libres de Fórmula 1, que preceden a los de F2. Los primeros Libres de Fórmula 1 comenzarán a las 13:30, donde algunos pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz probarán por primera vez el circuito.

El horario de apertura y cierre se mantendrá hasta el domingo (de 8:00 a 20:00). Sin embargo, hay algunas excepciones que deben tenerse en cuenta. Las Fan Zones abren de 10:00 a 19:00. Además, algunas entradas corporativas/VIP permiten la estancia hasta las 23:00.

Los momentos más destacados del fin de semana también tienen su horario fijado. La clasificación comenzará a las 16:00 y la carrera a las 15:00. La expectación con el Gran Premio es máxima, ya que se trata de un circuito completamente nuevo. Respecto a las primeras sensaciones, los pilotos que han podido tener una pequeña toma de contacto han quedado muy satisfechos.

Madrid lo tiene todo preparado para recibir a la Fórmula 1

Todos los turistas y residentes de la capital tienen una gran variedad de planes. El proyecto tenía el objetivo de ir mucho más allá de la competición, algo que hasta el momento han conseguido con diferentes eventos y actividades. Además, la hostelería madrileña tiene una gran oportunidad para darse a conocer a un público internacional. Respecto a los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan darle una alegría a los aficionados, aunque las expectativas no son las mejores.