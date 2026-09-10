Qué actividades hay en la fan zone de Madrid de la F1: simuladores, tiendas oficiales…

El desembarco de la Fórmula 1 en la capital española con el GP de Madrid no sólo trae consigo todo lo que acontezca dentro del trazado de Madring. La llegada del campeonato más prestigioso del automovilismo se hacer notar en Madrid con la presencia de varias actividades y eventos alrededor del Gran Premio. Patrocinadores, escuderías y diferentes protagonistas de la Fórmula 1 contarán con su espacio en distintos puntos de la ciudad, para disfrute tanto de los grandes aficionados al Gran Circo como a los espectadores más casuales.

Los fans del motor en España ya han podido disfrutar de la Fórmula 1 este año en Montmeló, pero ahora lo harán en el estreno de Madring en el regreso de la competición a la capital tras 45 años de ausencia. Pero no sólo aquellos aficionados con entrada -ya agotadas- vivirán la experiencia de la F1, ya que alrededor de la ciudad y la Comunidad de Madrid se han habilitado diferentes espacios con actividades gratuitas como simuladores, pruebas, exposiciones o fan zones.

Todas las actividades de la fan zone del GP de España en Madrid

Varios equipos de Fórmula 1 que competirán este fin de semana en el GP de Madrid cuentan con actividades a lo largo de la ciudad. Especialmente implicados en la promoción del Gran Premio están las dos escuderías que cuentan con pilotos españoles: Aston Martin y Williams.

El madrileño Carlos Sainz Jr. será uno de los principales atractivos como local en el Madring. El equipo Williams ha instalado una fan zone en la céntrica Plaza de Callao, en la que los asistentes podrán disfrutar de cerca del monoplaza FW48 de Carlos Sainz y Alexander Albon; además de otros objetos de exposición y de un simulador de carrera.

Respecto al equipo Aston Martin, la escudería que cuenta con Fernando Alonso en sus filas dispondrá de dos puntos en la capital para trasladar la experiencia de la F1 a los presentes. Hasta las 20:00 horas del jueves 10 de septiembre, el espacio Aston Martin Pit Stop se ubica en el número 24 de la calle Conde de Arana para ofrecer diferentes pruebas de realidad virtual inspiradas en la preparación de los pilotos de F1. El equipo Aston Martin se traslada a la calle Velázquez, 62, entre el 10 y el 12 de septiembre; a partir de las 19:00 horas.

Otras actividades de la F1 en Madrid

Pero Williams y Aston Martin no serán las únicas escuderías que acerquen la Fórmula 1 a las calles de Madrid. McLaren, vigente campeona con Lando Norris, también tendrá presencia en la capital con un espacio dedicado a sus aficionados en el Centro Comercial La Vaguada. Mercedes contará con diferentes actividades y experiencias relacionadas con el campeonato. A estas propuestas se suman los distintos puntos de venta de merchandising oficial que las escuderías han instalado con motivo del Gran Premio.

Uno de los principales puntos de encuentro estará en la Plaza de Colón, donde Audi ha instalado su F1 City Experience. Los aficionados podrán disfrutar de una exposición de vehículos históricos y conocer más sobre la evolución tecnológica de la Fórmula 1, además de contemplar una estructura inspirada en una de las curvas de Madring. La propuesta busca acercar el ambiente del Gran Circo a quienes no tengan entrada para el circuito.

La Fórmula 1 también estará presente en pleno centro de Madrid con Alpine. La escudería francesa cuenta con un espacio en la confluencia de la calle Alcalá con Gran Vía, donde los aficionados podrán contemplar una réplica a escala real de un monoplaza y diferentes vehículos de la marca. A todo ello se suma una exposición fotográfica relacionada con la historia del automovilismo y el Circuito del Jarama en la calle Serrano.

La Puerta del Sol será otro de los escenarios protagonistas del fin de semana. La Real Casa de Correos acogerá un videomapping relacionado con la Fórmula 1 entre el 10 y el 12 de septiembre, con un espectáculo audiovisual que tendrá como protagonista la llegada del GP a Madrid. De esta forma, la capital se convierte durante estos días en una gran extensión del Madring, con actividades, exposiciones, simuladores y experiencias gratuitas repartidas por diferentes puntos de la ciudad; así como más actividades alrededor de los municipios de la Comunidad de Madrid.