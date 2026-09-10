Fernando Alonso: «No sé si el año que viene estaré detrás del volante o en otro rol en Aston Martin»

Fernando Alonso volvió a dejar en el aire su futuro en la rueda de prensa de pilotos del Gran Premio de España. Minutos después de llegar al Madring por primera vez completamente trajeado y con la edición especial del casco que portará este fin de semana en la mano, el asturiano aseguró que aún tiene que sentarse con Aston Martin porque aún no sabe si el año que viene estará «detrás del volante o en otro rol».

«No, pero esos pilotos están visitando a Lawrence (Stroll) en verano. No hay urgencia. Es una cuestión de entender la normativa del año que viene y qué impacto tendrá en la carrera y en el piloto. Creo que los coches actuales no son los mejores para pilotar ni para disfrutar. El año que viene se dará un paso en la dirección adecuada, o eso espero. Necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rol. Ayudaré todo lo que pueda. Eso es lo más importante que tenemos que decidir juntos», afirmó Alonso.

«¿Eso es una pregunta? La respuesta es que estaría bien, pero no va a suceder este año», contestó Alonso cuando le preguntaron si era posible ganar ya en Madring. «Somos conscientes de ello y trabajamos de cara a tener un mejor paquete en el futuro. Madrid es una de las mejores ciudades del mundo y tener un GP y dar la bienvenida a la F1 es increíble. Para cualquier piloto ganar en Madrid significará mucho y para mí aún más», añadió.

«Como hemos dicho todos, el circuito parece complicado. Difícil de aprender, muy técnico. Habrá que subirse mucho a los pianos y secciones de alta velocidad donde habrá que arrimarse mucho al muro. Eso es muy atractivo y de alta adrenalina para los pilotos. Es parecido a Yeda en algunos sectores. Una cosa es el simulador y otra la realidad, que siempre te aporta cosas distintas», explicó.

«Tengo ganas de que empiecen los libres y aprender del circuito subido al coche. De ahí, aprender esos detalles que cambian la percepción que te da el simulador. El nivel de agarre va a ser el mayor factor para mí. Si la pista está polvorienta o demasiado sucia al principio, eso enmascara el proceso de aprendizaje al igual que la diversión porque tomas riesgos que no quieres porque el coche no responde a lo que le pides. Sólo llegas a la clasificación con una pista en condiciones. Tenemos tres libres, así que quién sabe. Igual el viernes ya tenemos un buen circuito y eso favorecería un espectáculo mayor», afirmó.

«Creo que los circuitos urbanos favorecen la clasificación más que la carrera. Me cuesta creer que la carrera vaya a ser mejor que la clasificación en cuanto a lo que sentimos los pilotos. A veces este año los domingos también son divertidos de ver porque este campeonato de batería te permite adelantar cuando no se quiere. En Monza conseguí adelantar dos o tres veces y no quería hacerlo ahí, pero el coche de delante de mí no tenía batería y le adelanté, pero no era el plan», recordó Alonso.

«Me siento honrado. En mi debut en la F1 en 2001, mi familia veía mis carreras en RTL, un canal alemán, porque no se emitían en España. Eso ya te dice lo pequeña que era hace 20 años y también cuánto han cambiado las cosas. Encendió la pasión de otros pilotos para unirse. Ahora mismo, el 5 o 10% de los mecánicos son españoles. Esto es algo que también ha cambiado en España: el deseo de pertenecer a la F1 como sea», comentó.

«El que tenga el coche correcto en el momento correcto gana carreras y Mundiales, pero el mayor legado de mi carrera es ese cambio en España. El legado de la F1 que salpica también a monoplazas, a los karts, a equipos españoles y hasta cierto punto en rallyes y otras categorías. Hay muchísimas cosas fuera del coche que igual me enorgullecen más de ellas en mi carrera que los títulos en sí», alabó.

Preguntado por las oportunidades para adelantar, Alonso dijo que «en la curva 13 no está seguro» y que «dependerá más de la energía en las curvas 10 y 12». «Creo que no tendremos la energía para hacer La Monumental, así que quizá nos adelanten en la 13. En cuanto al test de Barcelona, fue un día genial. El mejor del año hasta ahora. He pilotado coches sin baterías, sólo con gasolina, neumáticos, mucho ruido, tapones en los oídos… Increíble», comentó, acerca de su rodaje este miércoles en Montmeló con coches antiguos.

«No tenemos un objetivo para este fin de semana. Venimos de Budapest y Zandvoort, donde el coche rindió bastante bien. Conseguimos dos puntos, pero en Monza la historia fue distinta con la recta larga. Madrid es una combinación de ambos factores. Hay muchas curvas, sí. Muchas oportunidades de maximizar el potencial del chasis, pero también rectas largas donde el motor cobrará importancia. Podremos obtener un resultado intermedio. Diría que de decimosegundo a decimoséptimo, pero tendremos que descubrirlo. Lo más importante para mí es desbloquear más rendimiento del coche.