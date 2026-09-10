Fernando Alonso irrumpe en Madring completamente trajeado y con su casco especial en la mano

La llegada de Fernando Alonso a Madring por primera vez no dejó a nadie indiferente. El piloto asturiano, sabedor de que todas las miradas apuntan a él y a Carlos Sainz, no desaprovechó la oportunidad de mostrarse ante las cámaras completamente trajeado y sujetando la edición especial del casco que lucirá durante este fin de semana en el Gran Premio de España. Así fue su irrupción en el paddock del circuito.

Es el hombre del momento. El más buscado en Madring. Y a eso de las 14:15 horas de este jueves, Fernando Alonso por fin pisó el circuito que se estrenará este fin de semana en la Fórmula 1. Tras evitar pronunciarse acerca de su entrada en el calendario hasta el pasado GP de Italia, el piloto de Aston Martin llegó al trazado madrileño minutos antes de atender a los medios en la rueda de prensa de la FIA. Lo hizo vistiendo un traje de Hugo Boss y con el casco que utilizará este fin de semana en la mano.