Madring une a todos: Raúl, Casillas, Silva y Moya juegan al pádel en el circuito de F1

La Fórmula 1 y Madrid están cada vez más cerca de reencontrarse. El GP de España se disputa este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre. Desde que nació el proyecto, uno de los objetivos principales era que el evento consiguiera ir más allá de la competición. En ese sentido, Madring está dando resultados, Iker Casillas, Raúl González Blanco, David Silva y Carlos Moyá se han pasado por la pista de pádel que ha instalado el circuito.

El 20×10 está teniendo un gran protagonismo antes de que los monoplazas se lleven todos los focos. Los ex futbolistas y el ex tenista han podido divertirse junto a una de las leyendas del deporte, Fernando Belasteguín. Los aficionados están disfrutando de una semana llena de actividades, aunque lo mejor está por llegar.