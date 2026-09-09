Qué calles se cortarán al tráfico en Madrid por el GP de España de F1

Madrid recibe este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, al espectáculo de la Fórmula 1. El Gran Premio de España se celebrará en la capital del país, en un evento único, novedoso y que tiene como punto principal un circuito espectacular y moderno. Existe una expectación máxima por disfrutar de la Fórmula 1 en Madrid y eso lleva también cortes de tráfico en la ciudad.

Los cortes de tráfico por el GP de España de F1

Madrid se enfrenta a un gran dispositivo de seguridad, como es lógico, para que todo transcurra con normalidad. Cabe recordar que el Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará en la zona de IFEMA, al norte de la ciudad de Madrid, en Valdebebas.

Los cortes afectan a tramos de Ribera del Sena, entre el número 13, la glorieta de Edimburgo y la M-40; Vía de Dublín, entre la glorieta de Edimburgo, la calle Ariadna y la glorieta de Sintra; y Francisco Umbral, desde Vía de Dublín hasta pasada la glorieta de Pascual Bravo.

También se producirán afecciones en las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral y Pascual Bravo, así como en algunos de sus accesos. Se mantendrá abierta la entrada a la gasolinera situada junto a la glorieta de Francisco Umbral desde la conexión con la M-11.

Ribera del Sena desde el número 13 hasta la Glorieta de Edimburgo y también desde la citada Glorieta hasta la M-40.

Vía de Dublín desde la Glorieta de Edimburgo hasta la calle Ariadna y desde la confluencia de esta última calle hasta la Glorieta de Sintra.

Francisco Umbral desde Vía de Dublín hasta pasada la Glorieta de Pascual Bravo.

Glorieta Vía de Dublín y acceso a la Glorieta de Vía de Dublín desde la calle Ariadna.

Glorieta de Francisco Umbral permaneciendo abierto el acceso a la gasolinera desde la conexión con la M-11.

Glorieta de Pascual Bravo y acceso a la glorieta desde Camino Alto de Hortaleza.

Qué días estarán cortadas las calles en Madrid por la Fórmula 1

Como especifica el Ayuntamiento de Madrid, los cortes de tráfico durarán hasta el 20 de septiembre. Ya hubo cortes desde el 10 de agosto al 9 de septiembre, días de preparación del Gran Premio, y por otro lado, del 15 al 20 de septiembre, días posteriores a la carrera. Esto se debe a la instalación y posterior retirada de los elementos temporales del circuito.

Horarios de los cortes de tráfico en Madrid por la F1

Los cortes de tráfico afectan a todas las horas de los mencionados días.