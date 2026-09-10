El secreto mejor guardado del paddock de Madring: seis de los 11 ‘motorhomes’ están dentro de pabellones de IFEMA

Madring se ha vestido de gala para el GP de España de F1 con un paddock lleno de secretos. Madrid ha hecho un circuito en tiempo récord. Un trazado que recorre IFEMA y Valdebebas. Precisamente en IFEMA se encuentra ubicado el paddock, donde OKDIARIO se ha adentrado para descubrir todos sus secretos. Lo más llamativo es que seis de los 11 motorhomes de los equipos se encuentran dentro de los pabellones del Recinto Ferial, algo único en la historia de la Fórmula 1.

Tan sólo en aquel GP de Europa de F1 en el circuito urbano de Valencia los camiones de los equipos se encontraban en un espacio cubierto, pero era cerrado parcialmente, ya que estaba abierto por un lado. Aquí es completamente cerrado al estar metidos dentro de los pabellones de IFEMA. Sólo seis de los 11 equipos tienen sus motorhomes dentro; los otros cinco están al aire libre.

Partiendo desde el principio del paddock, el orden es el siguiente: McLaren y Mercedes son los primeros motorhomes y se encuentran fuera; después vienen los seis en interior, divididos de tres en tres en dos pabellones: Red Bull, Ferrari y Williams por un lado y Racing Bulls, Aston Martin y Haas en el otro. Por último, justo al final del recorrido, ya al aire libre, aparecen Audi, Alpine y Cadillac.

Una vez pasados los motorhomes de los equipos, se llega a los hospitality oficiales. Estos sí que están todos al aire libre. A un lado están Mercedes, Cadillac, Haas y Ferrari, mientras que a la otra parte se encuentran Audi, Red Bull y Aston Martin, que está enfrente del de Williams, el equipo de Carlos Sainz, McLaren y el de la FIA.

La ubicación del circuito ha provocado que se dé esta situación y el paddock, uno de los más largos del calendario, esté dividido en varias partes. De hecho, sólo hay un circuito en el mundo en el que los camiones estén bajo techo. Se encuentra en Italia y es el circuito internacional de Adria, cerca de Venecia, pero nunca ha acogido una prueba de la Fórmula 1, por lo que es la primera vez en la historia en la que los motorhomes están situados en un espacio cerrado.

Pistas de pádel en Madring

Pero ese no es el único secreto que guarda Madring. Dentro del mismo circuito también hay pistas de pádel, donde se han congregado algunas celebridades como Raúl González Blanco, Iker Casillas, David Silva, Fernando Llorente, Carlos Moyá o el ex número uno de pádel Fernando Belasteguín, considerado el mejor jugador de la historia. Las vallas de la pista están decoradas con los colores de la bandera de España.

Además, en el recorrido se puede ver a un grupo de música amenizando el paseo de los aficionados por el paddock del GP de España. Además, hay fotografías de los pilotos a lo largo de todo el paddock y el media pen, donde se encuentra el corralito donde los pilotos atienden a las televisiones con derechos después de las carreras. Un paddock fabuloso que ha llamado la atención de todos los presentes.