Carlos Sainz alucina con Madring: «Es una locura pensar que esto es real»

Carlos Sainz ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa en la previa del GP de España de F1 en Madrid, su ciudad natal, donde ha crecido y se ha formado para llegar a ser piloto de F1. «Es muy especial. Bienvenidos a Madrid. Encantado de teneros aquí, en mi ciudad natal, donde crecí y di mis primeros pasos como piloto de karting que quería llegar a la F1», comenzaba diciendo el de Williams.

«Casi veintitantos años después estoy aquí como piloto de F1 en esta ciudad. Es una locura pensar que esto es real. Estoy muy orgulloso y pienso disfrutarlo. Va a ser muy ajetreado, emotivo y voy a intentar disfrutarlo al máximo», añadió Sainz, que reconoció que hasta este viernes, cuando rueden con el monoplaza en los primeros libres, no sabrán «lo que supone esta pista».

«Las vueltas en el coche de calle no son representativas porque el circuito no estaba terminado. Creo que las vueltas en el simulador son más representativas. Luego he visto datos y algunas onboard de los F3 para preparar el máximo posible. Pero siendo realistas, no será hasta mañana en el FP1 cuando veremos lo que supone esta pista. Sí diré que tiene carácter, es distinta, carismática, con curvas distintas. Va a ser un circuito distinto a lo que estamos acostumbrados», explicó.

Sobre lo que será este GP para Williams, el madrileño dijo que «no es ningún secreto que va a ser difícil para nuestro coche. Pero voy a trabajar muy duro para asegurarme de que cuando venga a Madrid el año que viene o los próximos años pueda luchar por algo. También me va a servir de aperitivo para que, cuando tenga un paquete más competitivo y años venideros, los aficionados puedan disfrutar de un mejor resultado de lo que les vamos a ofrecer este año».

Mejoras en Bakú

Respecto al nuevo chasis en Bakú, señaló que «esa mejora nos va a ayudar a potencialmente luchar por los puntos, pero siendo realistas, está muy lejos de donde queríamos y prometimos estar. No es suficiente, no es donde queremos estar. Aunque es una mejora que ayudará a la motivación del equipo, será un fin de semana donde quizás podamos optar a un punto o dos. Pero estamos muy lejos de donde queremos estar y nuestra mayor esperanza es centrarnos en el año que viene».

Sobre su nuevo contrato con Williams dijo: «Si he firmado este contrato, es porque sigo creyendo en el equipo. Esto es solo un bache. Creo que podemos darle la vuelta. Hemos aprendido muchas lecciones en las que no acertamos o que pensábamos que habíamos llegado a un nivel que no era así. Tenemos que cambiar cosas fundamentales en las que nos estábamos equivocando, que nos ayudarán en el futuro. El año que viene habrá que remontar y mostrar signos positivos de la remontada. Creo que esto es un pequeño bache, más que algo que se prolongue en el tiempo. Hemos extraído muchas conclusiones, muchas cosas que tenemos que cambiar como equipo que nos ayudarán a ser mejor equipo. El bache ha sido mayor de lo esperado y lo que nadie quería. Espero que la pinta sea mucho mejor el año que viene».

Al preguntarle qué parte de la ciudad captura mejor el circuito, comentó: «No sé, no hay mucha vida nocturna en el circuito. Y te puedo decir que la vida nocturna en Madrid es muy divertida. Yo creo que todo el ambiente, cualquiera que experimente Madrid este fin de semana. Quizás el tráfico sea peor de lo habitual porque hay mucha gente esta semana, pero es una gran ciudad. Siempre la recomiendo como capital europea que quizás no sea tan conocida como otras. Ha crecido mucho en los últimos años. Siempre que tenemos que albergar un gran evento, creo que la ciudad hace un gran trabajo. No me malinterpretes, seguro que podemos mejorar este año. Aprenderemos como mejorar una carrera de F1. Le pasó a Las Vegas y a México. Seguro que el año que viene tendremos mejor aire acondicionado en esta sala. Lo convertirán en un clásico de la F1, donde todos querréis volver año tras año».

Sainz hace una promesa a la afición

Sainz hizo una promesa a los aficionados: «Les puedo prometer que lo daré todo y lo haré lo mejor posible. Haré todo lo que pueda para que ellos se diviertan. Si no, espero que el evento y la ciudad les permitan tener un fin de semana y un evento divertido. Aparte de eso, prometo que voy a brindarles todo ese tiempo adicional a los aficionados que me vaciará, pero me aportará energía».

«En mi grada hay más de 100 entradas para mi familia y duraron dos días. El año que viene necesitaré guardar más. La F1 ha sido muy buena con los pases de paddock para mi familia. Ha sido divertido y todo el mundo que está en Madrid está emocionado. Tienen ganas de venir a disfrutar, apoyar, ver el paddock y el circuito de cerca. Ahora que todo está completo, todos quieren venir a verlo», dijo.

Encantado con el paddock de Madring

Sobre el paddock de Madring y el hecho de que sea tan grande, aseguró: «Son grandes distancias entre el box y el hospitality. Por eso tenemos los buggies para movernos. Casi todos los pilotos nos movemos en scooter para que no nos paren y llegar del punto A al punto B más rápido. En este circuito hay mucho espacio y por ello creo que van a ser muy flexibles en cuanto a comentarios. Hay mucho espacio aquí y no descarto que se cambie la configuración para adecuarse a lo que vosotros o los equipos pidan o quieran».

Por último, Carlos reconoció que soñaba con pilotar aquí algún día: «Cuando tenía 10 años, recuerdo decirle a mi padre: «Quiero ser como Fernando Alonso algún día». Ha sido el factor clave o por el que ahora tenemos un segundo piloto en F1. Para mí, tener un gran premio en Madrid, que es donde crecí, me despertaba, iba al karting y volvía… Es la misma casa donde me levantaba a las 4 de la mañana para ver el GP de Australia con mi padre. Ese niño de 10 años ya adoraba la F1, pero sin duda nunca pensó que sería piloto de F1, y mucho menos que tendría un GP en Madrid y que pilotaría en él. Por eso es particularmente emotivo y especial para mí».