Estos son los cinco autobuses de la EMT que te llevarán a Madring gratis durante el GP de Fórmula 1

Los aficionados a la Fórmula 1 que se acerquen esta semana a Madrid ya tienen una alternativa gratuita para llegar hasta el circuito de Madring. El Ayuntamiento, a través de EMT Madrid, ha diseñado un dispositivo especial de autobuses pensado para absorber la avalancha de público que se espera durante el Gran Premio de España.

La interconexión del circuito semiurbano de Madring con el transporte público de la ciudad fue también una decisión de peso para que la FIA decidiera dar luz verde a la celebración de estas carreras del mundial.

En este sentido, según ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid a través de EMT Madrid, la empresa municipal pondrá en marcha cinco servicios especiales y gratuitos —MR1, MR2, MR3, MR4 y MR5— entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, coincidiendo con los tres días de competición en el nuevo trazado urbano.

Para cubrir estas cinco líneas, EMT Madrid movilizará hasta 49 autobuses, con frecuencias de paso de entre cuatro y siete minutos según el trayecto. Todas conectarán puntos estratégicos de la capital con las dos zonas del circuito, Madring Sur y Madring Norte.

Cinco líneas, un objetivo

El MR1 unirá el entorno del estadio Metropolitano con Valdebebas, haciendo parada en Feria de Madrid. Tendrá una frecuencia de cinco minutos y contará con hasta 15 autobuses, la mayor dotación de todo el dispositivo especial gratuito.

La primera salida desde Metropolitano será a las 7:30 horas, en la avenida de Arcentales, y a las 8:05 horas desde Valdebebas, en la avenida de Alejandro de la Sota. El servicio se prolongará hasta las 20:25 y las 21:00 horas, respectivamente.

El MR2, por su parte, conectará Canillejas con Feria de Madrid sin paradas intermedias. Circulará cada siete minutos con cinco autobuses, entre las 7:30 y las 20:43 horas desde Canillejas, y hasta las 21:00 horas desde Feria de Madrid.

MR1 y MR2, hacia el sur

El MR3 será la línea con mayor frecuencia de todo el operativo. Pasará cada diez minutos entre las 6:00 y las 8:00 horas, y entre las 20:30 y las 22:00 horas, para bajar a solo cuatro minutos en el tramo central del día. Contará con hasta nueve autobuses.

El MR4 enlazará Plaza de Castilla con Valdebebas sin paradas intermedias, con una frecuencia de siete minutos y diez autobuses disponibles. La primera salida será a las 7:30 horas junto al monumento a José Calvo Sotelo, y se mantendrá activa hasta las 21:00 horas.

El quinto servicio, el MR5, cumple una función distinta a la del resto: solo operará en sentido Avenida de América, exclusivamente para facilitar la salida de los espectadores al final de la jornada. Contará con siete minutos de frecuencia y diez autobuses.

MR3, MR4 y el MR5 de salida

Su recorrido comenzará a las 17:00 horas desde Feria de Madrid y finalizará en la Avenida de América, junto a la calle Francisco Silvela. La última salida desde el circuito será a las 21:00 horas, ya con la carrera del día finalizada.

Conviene recordar que Madring se divide en dos sectores, Norte y Sur, sin conexión peatonal entre ambos, tal y como ya explicamos en OKDIARIO al detallar cómo llegar al circuito en transporte público y dónde aparcar durante el fin de semana del Gran Premio.

Cada entrada determina el acceso y, por tanto, la línea de autobús gratuita que conviene tomar. Antes de salir de casa, conviene revisar en qué sector se encuentra la grada asignada para elegir bien el trayecto.

Planifica tu llegada

Resulta útil consultar también el mapa definitivo del circuito de Madring, con gradas, accesos y aparcamientos, para localizar de antemano la parada más cercana y evitar rodeos innecesarios el día de la carrera.

Con estos cinco servicios gratuitos, el Ayuntamiento de Madrid busca reducir el uso del vehículo privado durante el Gran Premio y reforzar una apuesta por la movilidad sostenible que se suma a los refuerzos ya anunciados en Metro y Cercanías para este primer Gran Premio de España disputado en la capital en 45 años.

Puedes consultar toda la información sobre los autobuses gratuitos de la EMT a Madrig en la web del Ayuntamiento de Madrid en este enlace.