Cómo llegar a Madring para ver el GP de Madrid de F1: transporte público, dónde aparcar…

El GP de España de Madrid de F1 se celebra entre este viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. Durante estas fechas, el circuito de Madring será el epicentro del deporte mundial en una carrera que se estrena en el calendario de la Fórmula 1. Este circuito también será uno de los mejor conectados de todo el Mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo llegar y qué transporte elegir para llegar al circuito urbano ubicado entre IFEMA y Valdebebas.

Los miles de aficionados que se den cita durante el viernes, sábado y domingo en el GP de España de Madrid de Fórmula 1 tendrán a su disposición las mejores conexiones para llegar en tiempo y forma al circuito de Madrid. La Comunidad y el Ayuntamiento han habilitado un dispositivo especial en el que se reforzarán líneas de Metro, Cercanías y se habilitarán lanzaderas gratuitas de autobús para falicilitar la llegada de los aficionados.

«MADRING cuenta con una conectividad única dentro del calendario, accesible en transporte público, a tan solo unos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad. MADRING se divide en dos áreas independientes: MADRING Norte y MADRING Sur. La ubicación de tu entrada determinará a qué zona debes acceder. Ten en cuenta que no es posible desplazarse entre ambas zonas desde el interior del circuito, por lo que te recomendamos planificar tu llegada con antelación», apunta la organización de la carrera en su página web oficial.

Cómo llegar en metro y transporte público al Circuito del GP de Madrid de F1

Los aficionados que quieran llegar en metro al GP de Madrid tendrán dos opciones:

Línea 8: Feria de Madrid (IFEMA) / Mar de Cristal.

Línea 4: Canillas / Mar de cristal / San Lorenzo.

La línea a elegir dependerá de la zona, de si los aficionados tienen que acceder por Madring norte o por el sur. Por ello, la organización avisa de que hay que revisar cuál es la estación de metro más cercana según tu entrada».

Por lo que respecta a los cercanías, este es el transporte más directo y cercano a la zona norte del circuito y las opciones son las siguientes:

Línea C-1 hasta la estación de Valdebebas.

Conexión desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, realizando trasbordo en Chamartín.

Para los que deseen acudir en autobús, se ha habilitado una lanzadera especial y gratuita desde Plaza Castilla, Canillejas, Avda. América y Estadio Metropolitano. Las líneas disponibles son las siguientes:

Zona sur: 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172.

Zona norte – fan zone: 171, 174 y N28.

Puerta principal IFEMA MADRID: 73, SE709, 122,828,112.

Cómo llegar desde el aeropuerto a Madring

Para llegar desde el aeropuerto, se recomienda coger taxi o VTC, ya que, según la organización, dispondrán de:

Zonas habilitadas para recogida y descenso de pasajeros.

Acceso directo a los principales puntos del circuito.

Esto hace que sea una «alternativa cómoda y flexible durante el evento» y una «opción recomendada para desplazamientos puntuales».

Cómo llegar en coche privado y dónde aparcar para ver el GP de Madrid

Los que deseen acudir en coche privado deben saber que no habrá parking privado dentro del circuito y desde la organización recomiendan elegir transporte público. Para los que tengan que ir en su vehículo sí o sí, se ha habilitado una zona de aparcamiento previa reserva en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se habilitarán unas lanzaderas para desplazarse hasta Madring.