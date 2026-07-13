Ayuso denuncia que el Gobierno intentara boicotear la F1 en Madrid: «En el GP de Cataluña inyectó 40 millones»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes la «falta de apoyo económico» del Gobierno de Pedro Sánchez en los eventos que se celebran en la región poniendo como ejemplo el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid con el que prevé generar un impacto económico de 450 millones de euros anuales y 8.000 empleos.

«Es una gran inversión que no cuesta dinero al contribuyente madrileño. Al contrario, es todo inversión y beneficio. Por eso sería comprensible que se hubiese contribuido con aportación pública, pero no ha sido necesario», ha comenzado diciendo Ayuso en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

En este sentido ha censurado que el ninguneo del Ejecutivo central a Madrid destacando que en el gran premio de Cataluña, por ejemplo, la inyección de dinero público «ha superado los 40 millones» de euros: «No tendríamos nada que objetar si no fuera porque, los mismos políticos que lo defienden, han buscado con ese pretexto que el premio de Madrid no se celebrara», ha criticado.

«Cuando uno va a los números se queda muy sorprendido. Las subvenciones culturales directas a empresas de la CAM han sido del 1,59%, mientras que en Cataluña ese porcentaje asciendo al 91,8%. Además, los museos de Madrid no reciben ninguna subvención del Estado. Lo mismo que sucede con las instalaciones deportivas, que el 100% de las ayudas han ido directamente a Cataluña», ha argumentado la presidenta de la región.

Madrid, «el cajero automático» de Sánchez

Esta situación Isabel Díaz Ayuso ha destacado que ocurre cuando Madrid es la sede de competiciones de máxima relevancia internacional que «benefician a todos, al conjunto de la nación».

Precisamente subrayaba que «hace mucho, pero especialmente en los últimos años», los españoles ya «no somos iguales ante la ley y las oportunidades», pues todo depende de la necesidad estratégica del Gobierno: «Dependiendo de la región en la que vivas para el Gobierno importas o no», ha apuntado.

«Si vives en la Comunidad de Madrid directamente te conviertes en el cajero automático, sin respetar el gasto público que siempre cae en los hombros del contribuyente, ni el esfuerzo que realizan todos los días las familias y empresas de Madrid», criticaba durante su intervención.

«Quiero recordar que ocho de cada diez euros que se recaudan en la Comunidad de Madrid van directamente a la Administración General del Estado. De este dinero que queda, esos dos euros, el 50% casi va a Sanidad pública y, con. el resto, carreteras, transportes, residencias, colegios… Así es como tenemos que gestionar, con esas dificultades. Van apretando y apretando a ver si ya para octubre tenemos los que nosotros ya vamos advirtiendo», ha comentado Ayuso.

En este contexto la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha aprovechado para hacer alusión a las regularizaciones masivas, «sin memoria económica, sin poner más vivienda, médicos y recursos», apostillando que de esta manera «es evidente que los servicios públicos en Madrid van a acabar colapsando por mucho que se haga desde los Gobiernos autonómicos.

Ayuso ha terminado recordando que, el viernes por la tarde, a cuarenta grados en España, el Gobierno envió sus propuestas para el nuevo sistema y ha alegado que fue «con el propósito de que semejante bochorno se vote a las puertas de las vacaciones en agosto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de julio para pillar a España en fuera de juego».