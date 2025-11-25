Madring y su constructora niegan a OKDIARIO los bulos sobre su eliminación de la F1: «Ni pies ni cabeza»

Madring se ha tomado prácticamente a broma las informaciones en medios de comunicación de Italia que apuntaban a una posible desaparición del Gran Premio de España en Madrid del calendario del Mundial de Fórmula 1 2026 por retrasos en las obras. Tanto desde la organizadora de la cita como de Dromo, constructora del circuito, son tajantes a la hora de desmentirlas y asegurar a este periódico que «van en plazo y forma».

Esa es la versión que fuentes de Madring cuenta a este periódico, en consonancia con la de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida: «No sé de dónde sale esa noticia, pero el circuito va con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y va perfectamente. Y Madrid, a pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un gran premio de F1, que va a ser uno de los mejores Grandes Premios, si no el mejor».

«Los patrocinadores están ahí, el circuito se está ejecutando, por lo tanto, lo siento, pero el 12 de septiembre del año que viene habrá F1 en Madrid, que será un auténtico éxito», añadió el alcalde, unas palabras que ratifican a este periódico desde el propio circuito y también desde las voces más autorizadas de su diseñadora, Dromo.

Desde la empresa italiana aseguran que la pista va en su tiempo, pero apuntan a un retraso en la construcción del pit lane y la zona de boxes, aunque aseguran que no es nada de lo que preocuparse. «A ver cómo va en febrero o marzo», emplazan. Madring es mucho más directo, ya que además de desmentir la publicación de Rmc Motori afirman que ésta no tiene «ni pies ni cabeza» al ser consultado por este periódico.

El GP de Madrid de Fórmula 1 no se toca

Las lluvias y el barro que genera ha complicado, eso sí, la fase de asfaltado, pero al trabajar de forma adelantada como bien dijo Isabel Díaz Ayuso en el GP de Estados Unidos esta situación no supone problema alguno para cumplir los plazos de las obras. La carrera madrileña será una realidad por mucho que pese a otros aspirantes a colarse en el calendario, y también a sectores de nuestro país.

Cabe recordar que trazados históricos como Imola y Turquía están a la espera por si finalmente si abriera un hueco entrar de cabeza. Hace unos meses, la FIA ya celebró el intento del circuito turco de volver a la F1 justo después de tumbar la candidatura a la presidencia de Carlos Sainz, embajador del GP de Madrid junto a su hijo, piloto de Williams que incluso ayudó en aspectos del diseño del circuito que transcurrirá entre IFEMA y Valdebebas.