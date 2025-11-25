La Comunidad de Madrid confirma que las obras del circuito de F1 de Madring «van a buen ritmo»

Madrid sigue trabajando en el circuito de F1 de Madring para que esté listo para el GP de España de 2026. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha mandado un mensaje tranquilizador a los madrileños y ha asegurado que las obras del trazado «van a buen ritmo» y que se están ejecutando «todos los trabajos que estaban previstos».

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde Plaza España, después de que desde Italia pusieran en duda que se fuera a celebrar el evento debido a unos posibles retrasos en la ejecución de las obras. Hablaban de Imola como posible sustituto de Madrid si el circuito de Madring no llegaba a tiempo. Pero desde la Comunidad de Madrid afirman que estará listo para acoger el Gran Premio en 2026.

«Los madrileños pueden estar muy tranquilos, las obras del circuito Madring de Fórmula 1 van a buen ritmo, se están ejecutando todos y cada uno de los trabajos que estaban previstos», ha subrayado el consejero, quien ha asegurado que Madrid va a volver a acoger un GP de F1 «a pesar de que la izquierda y la ultraizquierda trate de boicotear».

Todo viene por una información publicada por el medio RMC Motori, en la que decían que Liberty Media estaba muy preocupada por los retrasos del circuito de F1 en Madrid e Imola se postulaba como candidata a sustituirla. Pero desde la Comunidad de Madrid afirman que todo va según lo previsto y que el circuito de Madring estará terminado para acoger el GP de F1 del 11-13 de septiembre de 2026.