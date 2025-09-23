El Gran Premio de Madrid es una realidad. El circuito urbano de la capital de España, denominado ‘Madring’, acogerá la próxima temporada una de las grandes pruebas del mundial de Fórmula 1, concretamente en el fin de semana del 11 al 13 de septiembre del 2026, y donde los mejores pilotos del mundo lucharán por hacerse con uno de los tres escalones escalones que conforman el podio. Un espectáculo único que nadie quiere perderse. ¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para la F1 en Madrid?

Cómo será el circuito de F1 en Madrid

El nuevo circuito urbano de Madrid ofrecerá a los pilotos una experiencia única y emocionante en sus 5.470 metros de longitud, en el que habrá repartidas un total de 22 curvas y se realizará en un tiempo estimado por vuelta de 1 minuto y 32 segundos. Hace unos meses, los aficionados pudieron disfrutar de una exhibición realizada por Carlos Sainz y Mari Boya por las calles de la ciudad, donde ambos pilotos ya pudieron disfrutar de diferentes tramos de la calzada.

«Cuando tenía diez años, cuando fui a mi primer Gran Premio, de espectador, si me dicen que iba a ser piloto de F1, que iba a ganar carreras, que iba a hacer poles, vueltas rápidas… no me lo hubiera creído. Y sucedió. Solo me faltaba tener el Gran Premio de España a veinte minutos de mi casa. Jamás lo hubiese soñado y se va a cumplir dentro de un año. Lo de hoy es un aperitivo de lo que será el año que viene. A los demás pilotos que me preguntan les cuento que el proyecto está en marcha. Yo, como embajador lo que voy a aportar es que el circuito tenga carácter, personalidad», aseguró el propio Sainz en la exhibición.

Our points scorers since the summer break… 👀 These are the drivers departing Monza with the momentum in their favour! 👊#F1 #DutchGP #ItalianGP pic.twitter.com/cWJGokGWix — Formula 1 (@F1) September 10, 2025

Cuándo salen a la venta las entradas para la F1 en Madrid 2026

Esta, posiblemente, sea la pregunta que más se hacen los aficionados de este deporte. Por el momento, deberán esperar unos días hasta que se abra oficialmente la venta de entradas oficiales del Gran Premio de Madrid, pues está estipulado para el próximo 25 de septiembre. Eso sí, podrás apuntarte en una lista de espera, dándote de alta como usuario en la web previamente, para recibir información sobre el proceso y la preventa exclusiva, donde podrás también adquirir entradas en las gradas y áreas VIPs.