Madrid activa la cuenta atrás: ya sólo queda un año para la carrera del GP de España de Fórmula 1

Madrid ya ha activado la cuenta atrás para la llegada de la Fórmula 1. Desde este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas ya sólo queda un año para el banderazo de salida en la carrera del Gran Premio de España, una denominación que pasa de Montmeló a la capital del país en el Mundial de 2026.

El sueño de Madring está dejando de serlo y en cuestión de 365 los monoplazas de F1 correrán por las calles de Madrid por el circuito de IFEMA-Valdebebas. Sin el embajador Carlos Sainz, pero con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, la cuenta atrás quedó activada en la Puerta del Sol.

La parada de metro del kilómetro 0 escenificó con un contador gigante el comienzo de una espera que cada día se va acortando más. Y es que a partir del 11 de septiembre de 2026, los 11 equipos de F1 correrán en Madrid durante un fin de semana apasionante en el que la capital de España también lo será del mundo del motor.

De hecho, el próximo martes 23 de septiembre saldrán a la venta las entradas para el público general y VIP. Este viernes se conocía que IFEMA y American Express formalizaban un acuerdo plurianual para las próximas ediciones del GP de España de F1, nombrando a la empresa americana como socio oficial de pagos del evento.