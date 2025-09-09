Ya hay fecha oficial para comprar las entradas de la F1 en Madrid: es inminente

La fecha que todos los españoles apasionados de la Fórmula 1 ansían está más cerca y cuando queda casi un año justamente para la inauguración del Gran Premio de España en el Madring, la organización de la cita ha anunciado la fecha en la que se podrán adquirir los pases. Las entradas para vivir en primera persona la llegada de la F1 a Madrid saldrán a la venta el próximo martes 23 de septiembre.

El período para obtener las entradas arrancará en breve y en la página web oficial de Madring ya existe la opción de apuntarse a la lista de espera. La cola virtual apunta a ser larga viendo el nivel de expectación que ha generado la organización de un GP de F1 en la capital de España, con un circuito de 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas que transcurrirá entre IFEMA y Valdebebas.

La cita se celebrará los días 11 (Libres 1 y 2), 12 (Libres 3 y clasificación) y 13 de septiembre (carrera) de 2026, pero las entradas saldrán a la venta a poco menos de un año exacto de su puesta de largo. Habrá cuatro tipos de entradas con distintos rangos de precios: Pelouse, Grada Bronce, Plata y Oro y además la experiencia Hospitality VIP con acceso directo al paddock.

La entrada de Pelouse dará acceso a áreas verdes y abiertas con vistas a la pista, libertad de movimiento y experiencia de la carrera desde distintos ángulos del circuito. La Grada Bronce son asientos reservados en zonas generales del trazado, mientras que la Plata estará situada en curvas clave para disfrutar de las maniobras más complicadas para los pilotos y la Oro tendrá vista directa de la salida, meta, pit lane y podio.

Fecha para comprar las entradas de la F1 en Madrid

La fecha exacta para adquirir las entradas de la F1 en Madrid será el próximo 23 de septiembre. IFEMA Madrid ha adjudicado a Fever, la plataforma tecnológica líder global en cultura y entretenimiento, la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebren en Madring.

Fever proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fan zones y el entretenimiento para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito Madring.