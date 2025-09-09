IFEMA Madrid confía en Fever para revolucionar la experiencia de los aficionados en el GP de España de F1

IFEMA Madrid ha adjudicado a Fever, la plataforma tecnológica líder global en cultura y entretenimiento, la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebrarán en el circuito MADRING a partir de 2026.

El acuerdo, de carácter a largo plazo, contempla que Fever se encargue de la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing, tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Además, la compañía asumirá el diseño, la producción y la gestión de las fan zones y de todo el entretenimiento dentro y fuera del trazado madrileño.

Una experiencia optimizada desde la compra

Fever pondrá en marcha su sistema integral de ticketing, que permitirá optimizar todo el recorrido del espectador: desde la compra de la entrada hasta su llegada al circuito. Entre sus funcionalidades destacan el mapa interactivo de zonas, soporte multilingüe, pagos cashless y analíticas avanzadas para potenciar ventas y operativa.

Gracias a su red internacional y a su tecnología propia, la empresa también llevará a cabo campañas globales de marketing y comunicación para atraer a públicos diversos y ampliar el alcance del Gran Premio de España de F1.

‘Fan zones’, conciertos y experiencias paralelas

Más allá del ticketing, Fever será la responsable de la oferta de entretenimiento para los aficionados. El proyecto incluye fan zones, programación artística y musical, conciertos, DJs, zonas de restauración, pantallas gigantes, merchandising oficial y espacios interactivos.

La colaboración se extenderá también a la ciudad de Madrid, donde se podrán organizar eventos paralelos como exposiciones, conciertos o activaciones de marca en los meses previos a la cita mundialista. El objetivo es multiplicar la visibilidad del evento y generar nuevas fuentes de ingreso sostenibles.

Madrid, epicentro de la F1 de 2026 a 2035

Con este acuerdo, IFEMA Madrid refuerza su apuesta por la innovación y la tecnología para consolidar el Gran Premio de España como uno de los eventos de referencia del calendario internacional.

El contrato con la Fórmula 1 garantiza la celebración de la prueba en la capital española durante una década, entre 2026 y 2035. El proyecto destaca por su compromiso con la sostenibilidad, con un evento neutro en emisiones de carbono y con una accesibilidad sin precedentes: el 90% de los aficionados podrá llegar en transporte público gracias a la conexión directa con Metro, Cercanías y autobuses urbanos.

La experiencia internacional de Fever

La compañía, con presencia en más de 40 países, ha trabajado con gigantes como Netflix, Disney, Warner Bros., Primavera Sound o Musealia. En el último año se ha convertido en socio exclusivo de ticketing del FC Barcelona y de LIV Golf, además de gestionar las fan zones de MotoGP en Aragón.

El próximo 23 de septiembre arrancará la venta oficial de entradas para el Gran Premio de España de F1 en Madrid. Quienes se apunten previamente a la lista de espera tendrán acceso anticipado a la compra y recibirán información exclusiva sobre experiencias y actividades.