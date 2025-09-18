El Gran Premio de Madrid agota su primera remesa de entradas en dos minutos

El pasado lunes se pusieron a la venta las primeras entradas de preventa para el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 que se celebrará el 13 de septiembre de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio a conocer que esa primera remesa de entradas generales se agotaron en apenas dos minutos.

«Somos capital mundial del deporte. La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salió a la venta a las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas, especialmente desde América e Hispanoamérica. Esto significa cómo va a ser el Gran Premio de Fórmula 1 para Madrid y para España a ojos del mundo», celebró Ayuso sobre el éxito de la venta de entradas.

Pese a no existir todavía físicamente el trazado de Madrid, las expectativas con el Gran Premio están por las nubes. El evento será un éxito y eso que Ayuso aprovechó para recordar que la capital de España no ha tenido apoyo en este caso como sí ha tenido Cataluña para incluso conseguir mantenerse en el calendario de la Fórmula 1.

«Felicito además al circuito de Montmeló porque tiene el apoyo de toda la izquierda, de los separatistas y del Gobierno de Sánchez. ¡Qué suerte tienen porque han recibido decenas de millones de euros durante todo este tiempo y a nadie les parece mal, como la Ryder Cup de Golf o la Copa América, qué suerte tienen, de verdad!», dijo con ironía la política del Partido Popular.

La organización espera que alrededor del 50% de los asistentes al Gran Premio de Madrid sean visitas internacionales. El aforo previsto en el circuito de IFEMA es de 125.000 espectadores, aunque esta cifra podrá llegar hasta los 155.000 en sucesivas ampliaciones. Para esta primera edición habrá 20.000 entradas VIP con unos precios que oscilarán entre los 1.300 y los 5.000 euros.

Hay que recordar que durante el pasado fin de semana tuvo lugar un evento en la Puerta del Sol en Madrid en el que estuvieron presentes representantes de los diversos partidos políticos, trabajadores del Madring y alguna que otra personalidad de la Fórmula 1. Allí se pulsó un botón que inició la cuenta atrás hasta el 13 de septiembre del próximo año, cuando dará inicio el Gran Premio de Madrid, y marcando un antes y un después para la capital española, que recupera la Fórmula 1 por primera vez desde los años 80 cuando se celebró en el Circuito del Jarama.