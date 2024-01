Era un secreto a voces, sobre todo después de la exclusiva de OKDIARIO en la que se adelantaba la fecha del 23 de enero, y este martes finalmente cristalizó la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid más de cuatro décadas después. Una operación retorno en la que ha tenido mucho que ver el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, buen conocedor del mundo del motor después de 43 años trabajando en Renault, los últimos como presidente de la compañía en España.

«Hasta hace apenas un año, mi vida ha estado íntimamente ligado al mundo del motor y a la Fórmula 1, una competición que atrapa como pocas», rememoraba De los Mozos durante la presentación celebrada en IFEMA, consorcio que preside desde junio de 2020, cuando el ejecutivo todavía trabajaba en Renault. El nombre de la compañía francesa siempre estará ligado con cariño a la memoria del aficionado español, ya que fue en esa escudería donde Fernando Alonso ganó sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006.

Y el nombre del único campeón español de Fórmula 1 vuelve a salir a la palestra cuando De los Mozos revela cómo surgió hace unos años la posibilidad de traer la competición de vuelta a Madrid durante una conversación que mantuvo con Luis García Abad, el mánager que ha acompañado a Fernando Alonso a lo largo de toda su carrera, incluso desde antes de que llegara a la F1. «En el año 2017, durante un Gran Premio de Monza, compartí con Luis mi ilusión por traer la Fórmula 1 de vuelta a Madrid», recuerda.

Pero aquel momento no pasó de eso, una mera ilusión, un proyecto larvado que el presidente de IFEMA no retomó hasta que fue nombrado para el cargo en plena pandemia, cuando más fuerte golpeaba el Covid y un manto de incertidumbre cubría cualquier proyecto, una situación que se agravaba en un proyecto tan ambicioso como devolver la Fórmula 1 a Madrid.

«Llegué a esta institución en un momento en el que la pandemia había paralizado su actividad. Tal vez fue esa necesidad de pensar qué usos alternativos podíamos dar a estas espectaculares instalaciones lo que despertó de nuevo el deseo de trabajar en el proyecto de traer la F1 de vuelta a Madrid», señala De los Mozos.

El propio presidente de IFEMA explica cuáles fueron las reacciones que encontró entre las primeras personas a las que transmitió su idea: «Incredulidad, perplejidad, ¿qué tenia que ver un recinto ferial y de exposiciones con la Fórmula 1?». «Había que remangarse con audacia y un absoluto convencimiento de lo que estábamos haciendo», añade.

Let’s go racing in Madrid!

Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨#F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT

— Formula 1 (@F1) January 23, 2024