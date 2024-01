‘El Plan’, ‘La 33’ y ‘Hyper Focus’: Fernando Alonso y sus grandes estrategias de marketing

Se está convirtiendo en algo que habitual que antes del inicio de los últimos Mundiales Fernando Alonso junto a sus equipos, en este caso Aston Martin, patenten nuevos lemas con los que ilusionar a millones de aficionados. El Mundial de Fórmula 1 2024 está cada vez más cerca y el bicampeón del mundo disputará su segunda temporada con la escudería británica, la cual creó un eslogan para anunciar la presentación de su nuevo monoplaza: ‘Hyper Focus’.

El coche se presentará el próximo 12 de febrero en la fábrica de Silverstone y la expectación no puede ser mayor. Más aún porque tanto Alonso como Aston Martin se han encargado de explicar y poner en boca de los apasionados a la F1 ese nuevo lema. Según el equipo inglés, ‘Hyper Focus’ es «una creencia inquebrantable, una energía inquebrantable, una fuerza imparable».

Pero Alonso, el mejor de sus dos pilotos, el lema con el que están fomentando lo que está por venir en 2024 significa lo siguiente: «‘Hyper Focus’ significa una dedicación total a lo que haces. A estar unidos. A mandar un mensaje a toda la gente de que estamos aquí para trabajar 24 horas, siete días a la semana, concentrados al 100%. Pensar en coches todos los días y visualizar victorias y campeonatos».

Are you ready? pic.twitter.com/4r6y9gbkgs

24 days until we welcome #AMR24 .

Con toda la masa de aficionados que tiene detrás, Alonso parece haberse aliado con su escudería para mandar ese mensaje conjunto de esperanza de que 2024 puede ser el año en el que el proyecto de Aston Martin dé sus grandes frutos. Toda esta campaña es una invitación a que los fieles al ‘Gran Circo’ presencien el próximo 12 de febrero la espectacular presentación del AMR24 que están preparando.

Lo que está claro Alonso es una máquina de mover masas y crear lemas. Las palabras ‘Hyper Focus’ son tendencia en las redes sociales, pero en años anteriores hubo otras estrategias de marketing como ‘La 33’ o ‘El Plan’ que el propio piloto se encarga de promover. De hecho, la soñada victoria número 33 de su carrera sigue estando a la orden del día y las muestras de apoyo al asturiano para que la consiga se producen continuamente.

Muy sonado fue también ‘El Plan’, su lema cuando firmó con Alpine para regresar a la F1 después de unos años apartado. Sin embargo, todo lo que ahora es alegría fueron decepciones con el equipo de Enstone, ya que ese plan se torció desde primer momento y lo máximo que Alonso pudo lograr con el coche de los franceses fue un podio en el estreno del Gran Premio de Qatar en 2021, el año que volvió.

Hace unos días, Alonso realizó una promesa de cara al próximo Mundial: «2024 va a ser mejor que 2023». Aunque parezca complicado, ya que subió hasta ocho veces al podio a lo largo de la temporada, el piloto asturiano tiene claro que la inversión económica y todo el esfuerzo que han volcado en el nuevo coche va a tener su recompensa.

Hay muchas ganas, pero eso no se descubrirá hasta el próximo 2 de marzo, cuando se celebrará la primera carrera de la temporada en el GP de Baréin. Pero antes ya se podrán extraer algunas conclusiones con los test de pretemporada en el mismo escenario, el circuito de Sakhir. Hasta entonces, Alonso seguirá alimentando a sus seguidores con ese ‘Hyper Focus’ que ya es tendencia en España.

Our pursuit for progress continues, as Fernando completes his seat fit for the 2024 season.#AMR24 pic.twitter.com/q39MAPr6Qv

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 19, 2024