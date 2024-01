Carlos Sainz y Fernando Alonso, cuando la edad solo es un número

A sus 61 años, Carlos Sainz ha conquistado su cuarto Dakar con un cuarto equipo diferente. El Matador ha vuelto a demostrar que la edad solo es un número y ha batido por tercera vez el registro del ganador más veterano del Touraeg, algo que ya logró en 2018 y 2020. En 2018, Sainz ganó su segundo Dakar con 55 años y superó a Jean Louis Schlesser en la clasificación como el campeón más veterano de la historia.

Pero el madrileño ha demostrado con el paso de los años que la edad no es importante para estar entre los mejores. El de Audi ha firmado un Dakar espectacular, rayando la perfección, de principio a fin. Tras los problemas del año pasado, Carlos Sainz llegaba más motivado que nunca a esta edición con la intención de volver a ganarlo cuatro años después de su último título. Dicho y hecho. El español ha sabido sufrir en los días complicados pero ha resistido y se ha llevado su cuarto título en el rally más duro del mundo.

Sainz, al igual que Fernando Alonso, han dado un golpe sobre la mesa firmando sus mejores actuaciones tanto en el Dakar con en la Fórmula 1 con 61 y 42 años respectivamente, siendo de los pilotos más veteranos de la competición. Carlos ha demostrado una vez más que la veteranía es un grado. La estrategia llevada a cabo por el piloto de Audi ha funcionado a las mil maravillas, como cuando decidió pararse en la etapa cinco durante cinco minutos para tener una buena posición de salida en la crono de 48 horas. Y funcionó.

Al Rajhi, que llegaba líder de la general a aquel día, y Al-Attiyah tuvieron problemas en la etapa reina de esta edición que dejaron al Matador como nuevo líder del Dakar. La batalla se reducía a solo dos pilotos, Loeb y Sainz. El francés ha tirado con todo a lo largo de esta segunda semana, reduciendo la ventaja con el de Audi que se dedicó a controlar al de BRX para mantener las distancias. Arropado por sus compañeros, Ekström y Peterhansel, el madrileño logró salir ileso de las trampas de este Dakar para conquistar su cuarto título.

En el caso de Alonso, ha firmado un gran año en su primera temporada con Aston Martin terminando cuarto de la general con los verdes siendo quintos del Mundial de Constructores. Esto significa que el asturiano quedó por delante de un Mercedes, un Ferrari y los dos McLaren. Tanto Alonso como Sainz son dos claros ejemplos de que lo importante a la hora de correr no es la edad sino el piloto.

Posible retirada de Sainz

En la antesala de este Dakar, Carlos Sainz dejó entrever que este podría ser su última participación en el rally más duro del mundo. 19 años después de su primera incursión en el raid de la mano de Volkswagen, El Matador podría poner punto y final tras su cuarto Touareg: «Es posible que sea el último Dakar, no está decidido todavía. Nadie sabe lo que pasará con mi futuro, toda la energía está en el Dakar de este año. Cuando acabe analizaré cómo ha ido, cómo de competitivo he sido. Las preguntas que uno se tiene que hacer, sobre todo a estas alturas de mi carrera», dijo.

No obstante, el madrileño dejó claro que todavía disfruta de esta exigente prueba, aunque reconoció que «cada año cuesta más y requiere más esfuerzo y más trabajo». «El día que me quede en casa os lo diré sin decepción. Hoy el día el Dakar es una carrera de velocidad y hay que dar el do de pecho todos los días, es duro. Pero si sigo corriendo el Dakar es porque creo que puedo ganarlo», manifestó.

Hay que tener en cuenta que este ha sido el último Dakar de Audi. El gigante alemán se retira del rally tras tres años participando en el mismo. Sainz se embarcó en este proyecto desde el inicio junto a Monsieur Dakar y Ekström y han terminado en lo más alto. Desde Audi confirmaron que no tomarán la salida en el Dakar 2025, por lo que se retiran en todo lo alto gracias al título del piloto madrileño.