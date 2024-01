Carlos Sainz acaricia el Dakar: es nuevo líder y Al-Attiyah se despide

Carlos Sainz ha dado un golpe al Dakar en la sexta etapa y llega líder al día de descanso. El piloto español de Audi terminó este viernes la exhibición que comenzó este jueves en esta etapa maratón de 48 horas, y asestó un golpe letal a la clasificación general tras los problemas de Yazeed Al Rajhi, Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel que les hicieron perder mucho tiempo y dicen adiós a todas sus opciones de luchar por el Touareg.

El madrileño se tomó la segunda parte de esta manga más tranquilo, el trabajo principal ya lo había hecho el jueves, y encima se encontró con el regalo de Al-Attiyah que rompió el brazo de dirección de su vehículo, además del portacojines y perdió 2:45 horas en la operación. El qatarí queda completamente descartado de la lucha por la general y se suma a Al Rajhi, que abandonó el jueves, y Peterhansel, que también tuvo problemas.

La victoria de la etapa reina del Dakar fue para el francés Sébastien Loeb, que le recortó los más de cinco minutos que le sacaba Carlos Sainz al término de la primera parte de la etapa y acabó ganando con 2:01 de diferencia sobre el de Audi y 10:55 respecto a Ekström. Así, el galo se convierte junto al sueco en el principal rival del madrileño por el Dakar de cara a la segunda y última semana del campeonato.

Tras estos resultados, Sainz llega al día de descanso del rally raid como nuevo líder de la general con 20 minutos y 21 segundos sobre Ekström, segundo, y con 29 minutos y 31 segundos sobre el tercero, Loeb, que consiguió este viernes su vigésimo quinta etapa del Dakar y que buscará en la segunda semana de rally arrebatar al madrileño la primera plaza y conseguir su primer Touareg.

Jugada redonda para Sainz en el Dakar

El madrileño dio un golpe de autoridad al rally tras usar una estrategia que le ha salido a las mil maravillas. El pasado miércoles, Carlos Sainz, decidió perder más de ocho minutos en la quinta etapa del Dakar para poder salir desde atrás en la sexta jornada de rally y así tener las huellas de los pilotos que tenía por la tarde. Era una decisión arriesgada, que hasta este viernes no sabría si sería «un error o un acierto», pero tras el final de la etapa maratón ya se puede decir que la estrategia fue un gran acierto.

Fue la estrategia contraria a la que usó Al-Attiyah, que ganó la quinta etapa pero que tuvo que abrir pista el jueves, lo cual le terminó pasando factura al qatarí. El de Nasser Racing pagó muy caro tener que abrir pista y además tuvo problemas de navegación. En los primeros kilómetros dejaría pasar a Chicherit para no tener que seguir abriendo pista y eso le hizo perder ya unos ocho minutos con Carlos Sainz, que pasó primero por el primer punto de control

Al Rajhi y Al-Attiyah, eliminados

Pero si tuvo problemas el jueves, la situación aún empeoró el viernes para Al-Attiyah, que acumula dos Dakar consecutivos y que buscaba otro título. El qatarí estuvo parado durante más de dos horas arreglando su vehículo, que quedó varado en mitad del desierto por un problema mecánico, lo que le hace olvidarse de poder pelear la general.

El que tampoco pudo llegar ni siquiera al vívac de este jueves fue el saudí Yazeed Al Rajhi, que afrontaba esta sexta etapa líder, con nueve minutos de ventaja sobre Al-Attiyah y once sobre Sainz. Sin embargo, un revolcón en el kilómetro 51 con la arena le obligó a abandonar este pasado jueves.

Tampoco tuvo mucha suerte el francés Stéphane Peterhansel, quien a diferencia de Sainz y Ekström, tuvo un problema mecánico el pasado jueves en el kilómetro 225 y dijo adiós a sus posibilidades de conseguir su décimo quinto Dakar y culminar una espectacular carrera.

Barreda abandona el Dakar

El estadounidense Ricky Brabec se convirtió este viernes en el nuevo líder del Dakar 2024, al arrebatar el primer puesto al botsuano Ross Branch en la sexta manga del rally, la etapa reina de este año, en la que el español Joan Barreda se vio obligado a abandonar por un problema mecánico.

El piloto de Torreblanca dice adiós a todas sus opciones de pelear por la general, después de tener que abandonar este viernes el Dakar por culpa de un problema mecánico que le obligó a parar en el kilómetro 529 de la etapa reina del rally, justo antes de la jornada de descanso.

Ya no pudo volver a dar gas a su moto el castellonense, que no tuvo su mejor Dakar. Entre el pasado domingo y el pasado martes, sumó hasta veintiún minutos de penalizaciones, lo que le alejó de sus más directos perseguidores en la clasificación general. Además, y por primera vez en las últimas trece ediciones, no consiguió una victoria de etapa.

Barreda se sumó al estadounidense Skyler Howes, quien por otro problema mecánico no pudo terminar este jueves la jornada y dijo adiós a su sexta participación en el rey de los rallies, tras su tercer puesto el año pasado.