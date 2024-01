Carlos Sainz ha llamado «gilipollas» a Pedro Sánchez durante una charla informal en un descanso del Rally Dakar, competición que se está disputando estos días en Arabia Saudí y donde el piloto busca su cuarto entorchado. El madrileño se refirió con este calificativo al presidente del Gobierno cuando otros pilotos le preguntan por la situación política en España y más concretamente por Cataluña.

Sainz aparece en el vídeo junto a otro piloto español que ha logrado ganar el Rally Dakar, Nani Roma, quien le rodea con el brazo mientras un piloto sin identificar le pregunta en inglés a Sainz por la situación en Cataluña: «Ahora la situación está más calmada, ¿no?». La respuesta del tricampeón español del Dakar no puede ser más contundente: «Our asshole president. He is an asshole». Este insulto habitualmente se traduce al español como «gilipollas».

No es la primera vez que Carlos Sainz exhibe su animadversión por Pedro Sánchez y por la deriva que está llevando el país bajo el mando del actual presidente del Gobierno. El mes pasado, antes de viajar a Arabia Saudí para iniciar un nuevo asalto al Dakar al volante de su Audi eléctrico, el madrileño mostró su disgusto públicamente cuando le preguntaron por su visión actual de España.

«Es preocupante. Sinceramente me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad y no dependiendo de factores o minorías. Los dos grandes partidos deberían sentarse, como han hecho en otros países y consensuar mucho más de lo que lo hacen», solicitó en una entrevista al programa de televisión Plano general en RTVE.

Carlos Sainz en el Dakar

A sus 61 años, Carlos Sainz se encuentra enfrascado en una nueva aventura en el Rally Dakar, competición que ya ha conquistado en tres ocasiones con tres marcas diferentes: Volkswagen, Peugeot y Mini. Antes de partir rumbo al desierto, durante la presentación en el Circuito del Jarama de su espectacular Audi RS Q e-tron, ya dejó entrever que el fin de su carrera deportiva se acerca.

«Es posible que sea el último Dakar, no está decidido todavía. Nadie sabe lo que pasará con mi futuro, toda la energía está en el Dakar de este año. Cuando acabe analizaré cómo ha ido, cómo de competitivo he sido. Las preguntas que uno se tiene que hacer, sobre todo a estas alturas de mi carrera», advirtió.

Aunque el madrileño aclaró que sigue disfrutando de la exigente prueba, reconoció que «cada año cuesta más y requiere más esfuerzo y más trabajo». «El día que me quede en casa os lo diré sin decepción. Hoy el día el Dakar es una carrera de velocidad y hay que dar el do de pecho todos los días, es duro. Pero si sigo corriendo el Dakar es porque creo que puedo ganarlo», manifestó.

«El deporte es un reto constante, que se renueva y va acompañado de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, y también tropiezos. El deportista de verdad es el que siempre se levanta y trata de buscar esa nueva oportunidad, con actitud de pensar siempre en positivo. Te pueden recordar por ser mejor o peor piloto, pero me gustaría que me recordasen por ser un tío pesado y machacón, que dio todo por conseguir los éxitos», reflexionó el veterano piloto, que marcha tercero en la clasificación general del actual Dakar después de cinco etapas disputadas.