Carlos Sainz sobrevive a un día loco y se mantiene al frente del Dakar

Carlos Sainz se mantiene al frente del Rally Dakar a falta de dos jornadas para que concluya la competición. El piloto español ha sobrevivido este miércoles a un día loco en el que ha sufrido hasta tres pinchazos, contratiempos que ha aprovechado Sebastian Loeb para recortarle tiempo en esta décima etapa, ganada por su compatriota Guerlain Chicherit. En la clasificación general, Sainz mantiene más de 13 minutos de ventaja respecto a Loeb.

🚗 @CSainz_oficial and @lucascruz74 have been stopped at km 248 for about 10 minutes.

🛠 @mattiasekstroem and @s_peterhansel stopped to assist them and the Spanish duo are back on track. #Dakar2024 pic.twitter.com/wCx95JuCV5

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2024