Carlos Sainz da otro golpe al Dakar y es más líder

Carlos Sainz sale victorioso de la octava etapa del Rally Dakar 2024 disputada entre Al Duwadimi y Hail. El piloto madrileño aprovechó un error de navegación de Sébastien Loeb en la segunda parte de la etapa para recortar la distancia y meterle casi seis minutos más en la general. Así, el de Audi consigue recuperar parte de la ventaja perdida en el día de ayer y es más líder en la general, con 24:47 de ventaja sobre el segundo clasificado.

La victoria de etapa fue para el sueco Mattias Ekström, que se impuso a su compañero Stéphane Peterhansel en meta por algo más de tres minutos y más de seis sobre Sainz. El sueco aprovechó el error del de Prodrive para llevarse el triunfo y quitarse el mal sabor de boca del último día. Loeb lideró la etapa desde el inicio y, al igual que sucedió el domingo, el de BRX tiró con fuerza durante el primer tramo de esta cronometrada y le metía poco más de tres minutos al español.

El triple campeón del Dakar sufría para mantener la distancia con el nueve veces campeón de rallies que se encaminaba hacia su tercera victoria consecutiva. A la llegada al kilómetro 366, justo antes de arrancar la segunda parte de la etapa, Loeb lideraba con 3:13 de ventaja sobre el líder del Dakar. El español se mantenía a la estela del galo a la espera de que cometiera un error, que no tardaría en llegar.

Loeb cometió un error de navegación en el km 390 que le hizo tener que volver sobre sus pasos y perdió casi seis minutos con Carlos Sainz. «En el km 390, Sébastien Loeb hizo un cambio de sentido antes de regresar a Hail. ¿Una maniobra rápida para encontrar un waypoint perdido?», informó la organización. Al paso por el km 433, la diferencia entre los dos candidatos al título subía hasta los 6:17 minutos. Luego, el francés se puso las pilas y acabó reduciendo 30 segundos para dejar la ventaja de Carlos en solo 5:47 minutos.

Sainz aumenta su ventaja

El piloto de Audi se encamina hacia su cuarto Dakar, el primero con el fabricante alemán. Sainz le ha metido casi seis minutos a Loeb y aumenta la renta en la general hasta los 24:47 minutos a falta de cuatro etapas por disputarse. Si bien es cierto, en este rally puede pasar de todo en cualquier momento por lo que hasta que no El Matador no cruce la meta el próximo viernes no se puede cantar victoria, pero lo cierto es que la cosa pinta muy bien para el tres veces ganador del Touareg.

Su principal rival por el título cometió un error que le hizo perder bastante tiempo, y esto le obligara a salir con todo y arriesgar en las carreras que quedan si quiere seguir teniendo alguna opción de luchar por el Dakar. La buena noticia para Carlos, y por tanto mala para Loeb, es que Ekström y Peterhansel terminaron primero y segundo de la etapa respectivamente y saldrán por delante del francés y del propio Sainz, por lo que podrían ayudar al español en caso de necesitarlo.

Además, Nasser Al-Attiyah que perdió más de tres horas y media por un problema en su propulsor. El qatarí se paró en el km 62 y estuvo más de tres horas y media parado esperando a la asistencia. Por el momento, se desconoce si continuará en el Dakar o no pero lo cierto es que todo apunta que después de este nuevo golpe el vigente campeón podría abandonar la presente edición.