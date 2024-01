Carlos Sainz sentencia el Dakar a falta de una etapa

Carlos Sainz ya roza su cuarto Rally Dakar con la yema de los dedos tras una grave avería de Sébastien Loeb en la penúltima etapa. El Matador aprovechó los problemas de su rival, que estuvo más de una hora parado por una avería, para asestar el golpe definitivo y sentenciar el título a falta de una etapa por disputarse. Así, el madrileño aventaja al segundo de la general, De Mevius, en casi una hora y media (1:25 horas para ser exactos).

El de Audi comenzó el día con fuerza y dominando la etapa desde el inicio por delante de Loeb. Carlos ya había avisado de la complejidad de esta penúltima etapa al estar llena de piedras, después de salvar la etapa anterior gracias a la ayuda de su compañero Mattias Ekström que le cedió sus ruedas tras un tercer pinchazo. Es por eso que el equipo alemán decidió escoltar al líder en este penúltimo día situando a Peterhansel por delante y al sueco por detrás.

Al paso por el km 93, Carlos Sainz era primero con 21 segundos de ventaja sobre Loeb, segundo. Pero todo cambiaría justo antes de llegar al siguiente punto de control situado en el km 139. El francés hacía saltar todas las alarmas al pararse en el km 132 por una avería que resultó ser bastante grave. El de BRX rompió la suspensión en un aterrizaje y eso le tuvo más de una hora parado hasta que llegó el chino YunXiang con otro Hunter y le ayudó a repararlo, ya que su compañero Al-Attiyah le ha dejado solo tras abandonar el raid el pasado miércoles.

A key moment as @SebastienLoeb gestured to @CSainz_oficial on Stage 1️⃣1️⃣ ✋ #Dakar2024 pic.twitter.com/3wSBWyeKSv

