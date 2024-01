Laporta intenta colocar una pegatina del Barça en el coche de Carlos Sainz y la respuesta ya es viral

Joan Laporta, en la previa de la final de la Supercopa de España en Riad, visitó a Carlos Sainz en su jornada de descanso del Rally Dakar en Arabia Saudí, e intentó colocarle una pegatina del Barcelona en su coche. Hay que recordar que el piloto español es aficionado del Real Madrid y socio de honor del club blanco.

Rafa Yuste y Joan Laporta, vicepresidente deportivo y presidente del Barcelona, visitaron a Carlos Sainz en su jornada de descanso del Rally Dakar que está disputando durante estas semanas en Arabia Saudí e intentaron pegarle una pegatina de la entidad azulgrana: «¿Qué te parece poner una pegatina del Barça aquí en el coche?».

La respuesta de Carlos Sainz, socio de honor del Real Madrid, ya es viral. El reconocido piloto español agachó la cabeza y se río, mientras afirmaba que no: «Daros un abrazo, irme a cenar con vosotros y todo eso vale. Pero eso no. Eso que me pides… También te digo que no soy anti Barcelona». Las risas de los tres protagonistas prevalecieron en el encuentro.

«Lo sé», respondió Joan Laporta. «Te apreciamos muchísimo», afirmó Rafa Yuste. La pegatina del Barcelona finalmente no lucirá en el coche de Carlos Sainz durante un Rally Dakar en el que vuelve a ser favorito y quiere ganar. «Aspiramos a repetir lo que hicimos el año pasado, que fue un gran espectáculo futbolístico. Vamos a luchar por ganar la final», afirmó el presidente azulgrana en su visita al Dakar 2024.

Madrid y Barça disputan la final de la Supercopa

Real Madrid y Barcelona disputan este domingo, a partir de las 20:00 en Riad, la gran final de la Supercopa de España. Una final que se repite respecto a la del año pasado, donde el cuadro culé se llevó el título. Este año el favorito es el Madrid tras eliminar en la semifinal al Atlético de Madrid en un derbi memorable que terminó 5-3 con prórroga incluida. Los de Xavi ganaron 2-0 a Osasuna en un partido que terminó con polémica arbitral.

Xavi Hernández se sentó en rueda de prensa para analizar la final de la Supercopa de España que enfrentará a Real Madrid y Barcelona en Riad. Los azulgranas juegan esta final tras haber superado a Osasuna en las seminales.

“El equipo está muy motivado e ilusionado. Es el escenario ideal para un futbolista. Una final en una Supercopa. Esperemos hacer el partido de la temporada pasada, que fue el ideal. Hay que dominar la pelota, que es lo que mejor nos viene. El Real Madrid está un poco mejor, pero cuando ruede el balón no hay favoritos. Es un Clásico. Es el primer título de esta temporada y estamos en un momento ideal”, comenzó el entrenador del Barcelona.

Sobre el esquema, Xavi explicó que “no dependerá de Pedri”. “La idea la tengo clarísima y es el ADN Barça. Independientemente de cómo juguemos, la idea no cambia. Es la idea que nos inculcó Cruyff y hay que estar orgullosos. Somos fieles al cruyffismo”.

Sobre cómo quiere ganar la final, dijo que “el Barcelona no gana cuando no se lo merece”. “No recuerdo un partido. Bueno, Anoeta. Nos pasa un partido de cada 200. Hay que dominar la pelota y es el escenario ideal. Es la manera de jugar, porque la idea no varía”.

Xavi no quiso dar pistas a preguntarle sobre si será Araujo el encargado de parar a Vinicius, eso sí, dejó claro que el uruguayo es una “garantía”. “Este año hemos jugado muy bien contra Sevilla, Real Madrid o Girona. Hemos jugado muy bien al fútbol este año, diría que mejor que la temporada pasada. Mañana hay que repetir estos partidos. Hay que dominar, tener personalidad y nuestra identidad”, comentó.