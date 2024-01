Ancelotti: “¿La portería? No puedo elegir a un titular y a un suplente en este momento”

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrentará en Riad a Real Madrid y Barcelona. Tras vencer al Atlético de Madrid en una semifinal apasionante y dura, los blancos pelearán por el primer título nacional de la temporada ante los azulgranas. Un duelo que tendrá como recuerdo lo que sucedió la pasada temporada, cuando los de Xavi se llevaron el título.

Sobre el estado físico del equipo, Ancelotti reconoció que “están bien”. “Hay tranquilidad. Han recuperado o van a recuperar. El equipo está motivado y estamos cerca del primer título de la temporada. Hay que intentar ganar”.

Ancelotti confirmó que “Carvajal está bien”. “Necesitaba un día más de descanso, a los veteranos les cuesta un poco recuperar”. El italiano también habló de Xavi como entrenador: “Está haciendo un gran trabajo. Su trayectoria es muy buena. Su idea de cómo ha visto el fútbol le ha venido muy bien”. Además, dejó claro que a Kroos “no le han afectado y no le van afectar”.

“Nacho es un ejemplo para los que vienen. A nivel de profesionalidad, ganas y motivación. Todos los jugadores que han pasado son un ejemplo para los jóvenes que llegan al equipo”, explicó sobre Nacho Fernández, que podría levantar su primer título como entrenador.

Ancelotti prepara la final contra el Barça

“Los partidos se preparan con los onces y no pienso en los cambios. Cada partido puede cambiar, por lo que es muy complicado planificar un cambio antes del partido. Durante el duelo, por cansancio o cambio de estrategia, voy a cambiar. Aquí todos los jugadores están motivados para entrar y eso es bueno”, comentó sobre los jugadores que entrar al terreno de juego. Sobre la final, fue claro: “Si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar en la mayoría de los casos, pero no me importaría ganar si no lo mereciéramos tanto”.

Ancelotti también habló de porteros y de la decisión que debe tomar: “Hemos fichado a Kepa tras la lesión de Courtois y fue titular. El suplente, que era Lunin, se ha merecido la competencia. No puedo elegir a un titular y a un sustituto en este momento. Lo importante es que lo entiendan los dos y lo han entendido”.

Sobre el partido de la Liga, reconoció que “no fue bueno, sobre todo a nivel defensivo”. “Lo tenemos en cuenta, pero también la alineación del rival, que puede cambiar nuestra manera de entender el partido”, aseguró.

Sobre la importancia de la competición, reconoció que “es importante”. “El Clásico iguala todas las cosas. Serán los pequeños detalles los que decidan esta final”.

Ancelotti también habló de revancha y dijo que “no sale así, sale a tope porque es la exigencia de este club”. “No tenemos revancha ante un rival que respetamos mucho y que es muy fuerte”, comentó. Si gana, igualará a Zidane en títulos, y Ancelotti se deshizo en elogios: “Es el mejor jugador que he visto en los entrenamientos. Me ayudó mucho como asistente porque conocía muy bien el club y yo a él. En el primer año me ayudó con los franceses, a adaptarme a la cultura y fue muy importante”. “No me genera una motivación extra igualarle. Me llena de satisfacción, pero los títulos se quedan en el recuerdo. Lo importante es el día después. Siempre hay que mirar adelante, pase lo que pase. Mañana se gane o se pierda, el jueves tenemos otro partido”, añadió.

Por último, habló de Mendy: “Cuando está bien es el mejor lateral izquierdo del mundo defensivamente. Ofensivamente puede mejorar, aunque lo ha hecho”.