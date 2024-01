Xavi: “La idea no cambia, somo fieles al ‘cruyffismo’”

Xavi Hernández se sentó en rueda de prensa para analizar la final de la Supercopa de España que enfrentará a Real Madrid y Barcelona en Riad. Los azulgranas juegan esta final tras haber superado a Osasuna en las seminales. Los catalanes ganaron 2-0 gracias a los goles de Lewandowski y Lamine Yamal, rompiendo una racha que duraba desde septiembre en la que no eran capaces de ganar por más de una tanto de diferencia. Hay que recodar que defienden el título logrado la pasada temporada ante los blancos.

“El equipo está muy motivado e ilusionado. Es el escenario ideal para un futbolista. Una final en una Supercopa. Esperemos hacer el partido de la temporada pasada, que fue el ideal. Hay que dominar la pelota, que es lo que mejor nos viene. El Real Madrid está un poco mejor, pero cuando ruede el balón no hay favoritos. Es un Clásico. Es el primer título de esta temporada y estamos en un momento ideal”, comenzó el entrenador del Barcelona.

Sobre el esquema, Xavi explicó que “no dependerá de Pedri”. “La idea la tengo clarísima y es el ADN Barça. Independientemente de cómo juguemos, la idea no cambia. Es la idea que nos inculcó Cruyff y hay que estar orgullosos. Somos fieles al cruyffismo”.

Sobre cómo quiere ganar la final, dijo que “el Barcelona no gana cuando no se lo merece”. “No recuerdo un partido. Bueno, Anoeta. Nos pasa un partido de cada 200. Hay que dominar la pelota y es el escenario ideal. Es la manera de jugar, porque la idea no varía”.

Xavi prepara la final contra el Madrid

Xavi no quiso dar pistas a preguntarle sobre si será Araujo el encargado de parar a Vinicius, eso sí, dejó claro que el uruguayo es una “garantía”. “Este año hemos jugado muy bien contra Sevilla, Real Madrid o Girona. Hemos jugado muy bien al fútbol este año, diría que mejor que la temporada pasada. Mañana hay que repetir estos partidos. Hay que dominar, tener personalidad y nuestra identidad”, comentó.

Dijo que este partido no tiene nada que ver con el del año pasado, pero sí ve paralelismos: “Tengo la sensación de que el Real Madrid es más fuerte cuando el Barcelona es más fuerte. Todos los títulos que hemos ganado han sido tras pasar por encima de los blancos. Ellos son más fuertes cuando el Barça es más fuerte”.

Sobre lo que se juega, aseguró que se juega “un título”. “Llego más desahogado que el año pasado. Estoy más tranquilo y tengo más poso. El Real Madrid siempre tiene hambre, no lo recuerdo sin hambre. Con el mejor Barça de la historia tuvimos que ir a ganar 2-6 porque se ponían a un punto. Ven un Barça fuerte”, aseguró.

Lamine Yamal y Balde

También habló sobre Lamine Yamal: “Le pido desparpajo, talento y calidad. Tiene que demostrar su talento. Es muy joven, pero no le pesará el escenario. Puede marcar diferencias siendo un adolescente”. Xavi comentó el momento de físico de Balde: “Jugó mermado y valoramos el cambio, pero apretó y tuvo personalidad. Nos está dando mucho y nos seguirá dando. El Real Madrid va a estar muy pendiente de esa banda izquierda. El rival sabe que tenemos mucho potencial en ese costado”.

El azulgrana también habló de Ancelotti: “Yo seguro que no lo he infravalorado. No verás a nadie hablar mal de Ancelotti. Me parece un caballero. Es un ejemplo y le tengo un respeto extraordinario”.

Xavi comentó la presencia de Bellingham: “No nos centramos en un jugador porque nos volveríamos locos. Todos tienen un nivel extraordinario. De Bellingham te destacaría su llegada. Es un futbolista extraordinario y marca diferencias”.