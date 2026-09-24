Borja Iglesias se moja sobre el deshaucio de Maricarmen y hace una petición

El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro, sigue dando que hablar tras ejecutarse este miércoles. En la zona se concentraron cientos de personas para evitar el desalojo, entre ellos activistas, políticos, actores y vecinos de la zona, pero finalmente la señora fue forzada a abandonar la vivienda, algo que está generando un tenso debate tanto a nivel político como social. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto es Borja Iglesias, futbolista del Celta de Vigo e internacional con España.

«Me da la sensación de que hace 50 años estábamos con el fango hasta las rodillas, trabajando día a día para quitarnos el barro, y cuando parecía que empezábamos a limpiarnos las piernas, queremos tirarnos de lleno al barrizal de nuevo. Por desgracia, el desahucio de Mari Carmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna», comienza el deportista en una publicación de Instagram.

«Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país. Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos. España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora, y tenemos que pelear por ello», continúa el gallego en su mensaje.

«Me siento una persona súper afortunada por la vida que tengo, por mi profesión y por mi situación económica. Pero esto nos afecta a todos, y la gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Mari Carmen que del otro lado. Luchemos juntos, porque esto es cosa de todos», finaliza Borja Iglesias en su reflexión, muy compartida en las redes sociales.

Borja Iglesias, siempre reivindicativo

Borja Iglesias suele opinar y mojarse sobre cuestiones sociales de este tipo y considera que es su deber dada su posición. Poco antes de publicar este mensaje, también hacía suya y compartía la reflexión de su pareja, la actriz María Valero:

«Lo que ha pasado hoy con Maricarmen es desolador y desgraciadamente no es un caso aislado. No podemos normalizar que la especulación inmobiliaria termine expulsando a la gente de las casas en las que ha construido su vida.

Cuando las políticas públicas facilitan o no consiguen frenar este modelo de negocio, las consecuencias las pagamos nosotros. Alquileres imposibles, vecinos expulsados de sus barrios y personas que no pueden acceder a una vivienda digna.

Y digo esto siendo plenamente consciente de que yo tengo una situación muy privilegiada. Precisamente por eso creo que sería muy fácil mirar hacia otro lado y pensar que esto es un problema que siempre les pasa a otros.

Pero no nos confundamos… la inmensa mayoría estamos muchísimo más cerca de no poder pagar una vivienda o de perder nuestra casa que de convertirnos en personas con veinte pisos especulando con ellos.

La vivienda no puede tratarse únicamente como una inversión mientras hay gente que no puede acceder a ella o sostener su hogar».

Ayuso tapa la boca a Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contraatacado este jueves frente a la ofensiva del Gobierno en materia de vivienda tras el desahucio de Maricarmen con una comparación que apunta directamente a los socialistas: «Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez».

Lo ha hecho durante la inauguración del foro Ideas para crecer, organizado por el Círculo de Empresarios, donde ha arremetido contra lo que ha calificado como una «barra libre de demagogia inasumible» promovida desde La Moncloa «con el dinero de todos». Ayuso ha querido aclarar el origen del desahucio que ha desatado la polémica en los últimos días. «Ayer se produjo un desahucio de los 25.000 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, es decir, Sánchez, por orden judicial», ha señalado. Y ha insistido: «No es una decisión nuestra, es en cumplimiento de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar».