Pérez Llorca reivindica la «identidad compartida» de 5 millones de valencianos en vísperas del ‘9 d’Octubre’

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado este jueves la «identidad compartida» por cinco millones de valencianos, en lo que de facto supone una reivindicación también de las señas de identidad que conforman a la Comunidad Valenciana y su perfil propio frente al independentismo expansionista catalán. Juanfran Pérez Llorca ha presentado este jueves la campaña institucional del 9 d’Octubre, el conocido como Día de la Comunidad Valenciana, que este año estará centrado en el 750 aniversario de la muerte (Valencia, 27-07-1276) del rey Jaime I el Conquistador.

En ese contexto, Pérez Llorca ha recordado que la identidad valenciana «no es una pieza de museo, sino que se transforma, crece y enriquece con cada generación» y todo ello «sin dejar de reconocer todo lo que hemos heredado, porque alicantinos, valencianos y castellonenses somos tradición y modernidad». El presidente de la Generalitat ha explicado que «esta idea de una identidad compartida por cinco millones de piezas que comparten un mismo proyecto está en el corazón de la propuesta gráfica que presentamos» porque «pocas metáforas pueden explicar mejor una Comunidad Valenciana como esta».

En cuanto a los actos programados, este 1 de octubre estaba prevista la apertura a los valencianos del Palacio de la Generalitat. Se podrá visitar hasta el próximo día 7, en horario de 11:00 a 14:00 horas. Y de 16:00 a 19:00.

A partir de este viernes, 2 de octubre, y hasta el domingo, se instalará en Valencia lo que se ha denominado como una gastroneta. Es decir, un vehículo que ofrecerá degustaciones de mazapán, elaborado por el Gremio de Forners y el Gremio de Confinters; y horchata, a cargo de José Panach.

Asimismo, los días 2, 3 y 4 de octubre se instalará en Valencia una gastroneta que ofrecerá degustaciones de mazapán, elaboradas por el Gremio de Forners y el Gremio de Confiters, así como de horchata, a cargo de José Panach.

El 3 de octubre la programación incluirá actividades infantiles en Alicante, Castellón, Elche y Valencia, con propuestas para el público familiar en horario de mañana y tarde. El 4 de octubre habrá conciertos de bandas de música de forma simultánea en las cuatro ciudades antes mencionadas. En concreto, en la Plaza de la Virgen de Valencia; el Puerto de Alicante; la Plaza de las Aulas de Castellón; y la Plaça del Baix, en Elche. Todos, a partir de las 12:00 horas.

Los días 6, 7 y 8 de octubre, la fachada del Palau de la Generalitat acogerá una proyección audiovisual de 360 grados con imagen institucional de la celebración, entre las 20:00 y las 00:00 horas.

Como colofón, a las 00:00 horas del 9 de octubre, se dispararán castillos de fuegos artificiales en Elche, Alicante y Castellón.

Como colofón a la programación, a las 00.00 horas del 9 de octubre se dispararán castillos de fuegos artificiales en Elche (Puente del ferrocarril), Alicante (Puerto) y Castellón de la Plana (Palacio de Congresos).