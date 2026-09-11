A partir del viernes 18 de septiembre Lidl saca a al venta la caja de herramientas Parkside por 19,99 euros que los manitas necesitan en su casa

Tener herramientas en casa es algo siempre necesario, al margen de si las usas de forma puntual, o eres todo un manitas y deseas tenerlas todas. Pero además, es importante tenerlas bien organizadas y para ello, nada como contar con la caja de herramientas que Lidl pone a la venta a través de su bazar online y que estamos seguros que va a arrasar por 19,99 euros.

A partir del viernes 18 de septiembre Lidl pone a la venta la caja de herramientas Parkside y como decimnos, por menos de 20 euros. Una caja metálica, con varios compartimentos y espacio suficiente para guardar herramientas de distintos tamaños. Es de una marca que ya de por sí garantiza calidad, pero además tiene el tamaño perfecto para guardar todo tipo de herramientas dentro y después tenerlas recogidas y sin que ocupe demasiado espacio.

Lidl saca a al venta la caja de herramientas Parkside por 19,99 euros

Lo primero que llama la atención de esta caja es su forma de abrirse. En lugar de tener un único espacio en el que guardar todas las herramientas juntas, cuenta con cuatro compartimentos de fácil extracción que se despliegan hacia los lados. Debajo queda además un compartimento inferior bastante más profundo. De esta forma, podemos aprovechar las bandejas para las herramientas más pequeñas y dejar la parte inferior para aquellas que ocupan más. Destornilladores, llaves, alicates, vasos y otras piezas pueden quedar separados y a la vista cuando abrimos la caja, algo que facilita bastante encontrar lo que necesitamos.

Además, esta distribución que es de hecho, el modo clásico en el que siempre se han vendido las cajas de herramientas puede venir bien para separar las herramientas en función del uso que les demos. Por ejemplo, podemos tener en una bandeja los destornilladores, en otra las llaves y reservar las restantes para piezas más pequeñas. Así, cuando necesitemos algo concreto, será mucho más fácil localizarlo sin tener que rebuscar en el fondo.

La caja mide aproximadamente 48 centímetros de largo, 22 de ancho y 22 de alto, unas dimensiones que permiten guardarla en casa sin que ocupe demasiado. Su peso en vacío es de unos 3,8 kilos y no tiene ruedas, por lo que para moverla tendremos que utilizar las asas que incorpora.

Una caja metálica que además se puede cerrar con candado

Por 19,99 euros, otro detalle a tener en cuenta es que no estamos ante una caja fabricada únicamente en plástico. Parkside utiliza chapa de acero de 0,6 milímetros para su fabricación, además de algunas piezas de plástico. El modelo es verde con detalles en rojo y recuerda como decimos, a las clásicas cajas de herramientas. Cuenta también con asas de transporte y bisagras remachadas, algo importante si tenemos pensado moverla habitualmente de un sitio a otro. Una vez cerrada, todos los compartimentos vuelven a quedar recogidos y la caja ocupa únicamente las medidas que hemos mencionado.

El hecho de que los compartimentos queden recogidos al cerrarla también hace que sea más fácil encontrarle un hueco cuando no la estamos utilizando. Puede guardarse en una estantería, dentro de un armario o en el trastero y abrirla por completo sólo cuando necesitemos acceder a las herramientas. Y hay otra función que puede venir bien si guardamos herramientas en un garaje, trastero o incluso en un taller. La caja incorpora un dispositivo que permite cerrarla con un candado. Lidl especifica, eso sí, que el candado no viene incluido con el producto, por lo que tendremos que utilizar uno que ya tengamos o comprarlo aparte.

Cuánto peso soporta la caja de herramientas de Lidl

Aunque tenga varios espacios, tampoco conviene llenarlos sin tener en cuenta el peso. El fabricante establece una carga máxima diferente dependiendo del compartimento que utilicemos. La zona principal, que es la más profunda, puede soportar hasta 5 kilos. Por su parte, cada uno de los cuatro compartimentos individuales admite un máximo de 2 kilos. Esto nos permite repartir las herramientas y colocar las más pesadas en la parte inferior.

Conviene tener presentes estos límites, especialmente si tenemos herramientas de acero que pesan bastante. No por tener espacio libre significa que debamos seguir llenando los compartimentos, ya que cada uno tiene indicada su propia carga máxima. En las bandejas podemos dejar todo aquello que utilizamos con más frecuencia o las piezas pequeñas que suelen acabar perdidas en el fondo de cualquier caja. Y precisamente esa forma de abrirse puede ser uno de los puntos más prácticos del modelo, ya que no hay que vaciarla cada vez que buscamos algo.

Cuándo comprar la caja Parkside de Lidl por 19,99 euros

La nueva caja Parkside se podrá comprar a partir del viernes 18 de septiembre por 19,99 euros. Pero en este caso no merece la pena acercarse a un supermercado Lidl para buscarla entre las ofertas de bazar. La cadena señala en su folleto que se trata de un artículo de venta exclusivamente online. Por sus dimensiones puede servir para guardar las herramientas básicas que solemos tener en casa, pero también para quien necesite llevarlas de un sitio a otro. Sus bandejas permiten separar las piezas pequeñas y el compartimento inferior deja más sitio para las grandes. Una opción bastante sencilla para acabar con las herramientas repartidas por cajones, armarios o cajas diferentes y tenerlas todas localizadas cuando llegue la próxima reparación en casa.