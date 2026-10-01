Trabajar durante años acumulando experiencia pero sin que nada cambiara durante años, fue lo que llevó a Marta Sabbion, una enfermera italiana de 37 años, a plantearse si quería continuar trabajando en su país. Tenía una carrera consolidada en cuidados intensivos, dos másteres y casi ocho años de experiencia en el Hospital de Padua, pero seguía sin ver posibilidades claras de avanzar y decidiói cambiar de vida y mudarse a Abu Dabi.

La decisión definitiva llegó después de ser madre. Marta y su marido, Andrea, trabajaban a jornada completa y cada vez les resultaba más difícil organizarse con su hija. Solicitó en dos ocasiones una reducción de jornada en el hospital público en el que trabajaba, pero no la consiguió. «Un hijo no daba suficientes puntos para obtener la jornada parcial», ha contado en una entrevista con Il Fatto Quotidiano. Empezó entonces a buscar alternativas y una oportunidad encontrada a través de LinkedIn terminó llevando a la familia hasta Abu Dabi.

Una enfermera trabajando en Abu Dabi: «Llevaba siete años sin ascender y aquí mi sueldo se ha triplicado»

Marta vive en Emiratos Árabes Unidos desde hace aproximadamente dos años y desde entonces el cambio económico ha sido importante. Según explica, actualmente gana alrededor de 6.000 euros netos mensuales, aproximadamente tres veces lo que percibía trabajando en Italia. El sueldo, sin embargo, no es lo único que destaca cuando compara ambas etapas. La familia puede pagar ahora a una niñera durante unas diez horas semanales para cubrir los momentos en los que los horarios laborales de Marta y Andrea coinciden. Es una ayuda que, según reconoce, no podían permitirse en Italia. «Nos ha cambiado la vida», asegura.

Marcharse al extranjero tampoco era algo completamente nuevo para ella. Doce años atrás había vivido en Australia, donde conoció a su marido, y posteriormente pasó dos años trabajando como tripulante de cabina en Dubái. Después regresó a Italia y desarrolló allí su carrera sanitaria hasta que las dificultades para compaginar trabajo y familia volvieron a hacerle mirar fuera.

«En siete años de cuidados intensivos nunca ascendí»

La principal diferencia que Marta encuentra ahora no está únicamente en la nómina. Después de años trabajando en cuidados intensivos en Italia, asegura que su posición apenas había cambiado a pesar de la experiencia y de la formación acumuladas. «En siete años de cuidados intensivos, con dos másteres, nunca tuve un ascenso», explica. Su nivel profesional y su salario permanecieron prácticamente iguales desde que comenzó hasta que se marchó. En Abu Dabi se encontró con un sistema distinto.

Allí habla de una professional ladder, un recorrido que permite avanzar a medida que se adquieren determinadas competencias, responsabilidades y formación. «Aquí lo que me sorprendió es que existe una perspectiva real de crecimiento», cuenta. Para ella, saber que el esfuerzo puede traducirse en un cambio profesional ha sido una de las grandes diferencias.

Al recordar su etapa italiana pone como ejemplo a un antiguo compañero de más de 60 años que llevaba prácticamente toda su vida profesional trabajando en cuidados intensivos. Tenía décadas de experiencia, pero continuaba realizando un trabajo muy parecido al de compañeros mucho más jóvenes. Según Marta, entre el salario de aquel profesional y el que ella cobraba con 23 años apenas había unos cientos de euros de diferencia.

Abu Dabi tampoco es un lugar sin contradicciones

La enfermera no presenta su nueva vida como perfecta. Trabajar en un hospital de Emiratos también la ha obligado a enfrentarse a situaciones que chocan con su experiencia anterior, especialmente en cuestiones relacionadas con la bioética. Una de las diferencias que señala aparece en las decisiones sobre el final de la vida. Según relata, la religión tiene un peso mayor en determinadas decisiones clínicas y existe más dificultad para aceptar la interrupción de tratamientos cuando las posibilidades de mejoría son muy reducidas. Es uno de los aspectos de su trabajo actual que observa con más distancia respecto a lo que conoció en Italia.

Fuera del hospital también habla de los fuertes contrastes sociales que ha encontrado en Abu Dabi, donde conviven personas con una enorme capacidad económica y trabajadores procedentes de países mucho más pobres. Su experiencia como mujer, en cambio, ha sido diferente de la que esperaba. Marta asegura que no se siente limitada por serlo y cuenta que en su propio hospital ha visto a mujeres en puestos directivos ser madres sin que eso significara detener su carrera profesional.

«Italia es bonita ya como un museo»

A pesar de haber encontrado su equilibrio en Abu Dabi, Marta insiste en que no se marchó porque rechazara Italia. Sigue considerándola su país y allí desarrolló buena parte de su formación y de su carrera. Lo que echaba en falta era una perspectiva de futuro. «Italia es bonita ya como un museo»», afirma al hablar de un país que, desde su punto de vista, cuenta con profesionales preparados pero tiene dificultades para ofrecerles un recorrido que permita aprovechar esa experiencia.

Su crítica tampoco pasa por pedir un trabajo sin esfuerzo. Lo que reclama es que los años de formación, experiencia y responsabilidades puedan tener algún reflejo en la carrera profesional. «Nadie pide eliminar el esfuerzo», explica. Lo que buscaba y acabó encontrando, es «una perspectiva, y un poco de dignidad a nivel laboral».