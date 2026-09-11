Últimas noticias de la crisis de Ceuta y la actualidad política: la presión sobre el Gobierno aumenta mientras avanza la investigación judicial
Sigue en directo todas las novedades sobre Ceuta, Marruecos, la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez y la actualidad política de este 11 de septiembre.
La actualidad política de este viernes 11 de septiembre llega marcada por una fuerte escalada de tensión en varios frentes que mantienen al Gobierno bajo presión. La crisis migratoria de Ceuta sigue generando consecuencias políticas y judiciales, mientras el choque institucional entre el Ejecutivo y la Justicia gana intensidad. A ello se suma un clima de confrontación territorial con protagonismo para Madrid y Cataluña en una jornada clave para la política española.
La crisis de Ceuta y el choque con Marruecos vuelven a centrar la atención política
La gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta continúa generando polémica. La Audiencia Nacional ha reclamado documentación al Gobierno para incorporarla a las investigaciones abiertas sobre la crisis fronteriza, mientras Marruecos mantiene la presión diplomática con nuevos reproches a la política española. Al mismo tiempo, la oposición intensifica sus críticas y crecen las discrepancias internas dentro del PSOE sobre la respuesta del Ejecutivo a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años.
Sigue en directo la última hora de la actualidad política en España
La apertura del año judicial ha elevado la tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno después de que la presidenta del Tribunal Supremo defendiera públicamente la independencia de los jueces frente a las presiones políticas. Paralelamente, Isabel Díaz Ayuso protagoniza el Debate sobre el Estado de la Región en Madrid con un amplio paquete de medidas y duras críticas a la Moncloa, mientras Cataluña celebra una nueva Diada bajo el liderazgo de Salvador Illa en un escenario político marcado por la fragmentación y la incertidumbre.
Dimite el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta
Gonzalo Sanz ha dimitido este viernes como jefe de Gabinete de la Delegación por la polémica sucedida a raíz de los mensajes del CN.
La salida de Sanz se produce después de que trascendiera que el entonces jefe de Gabinete recibió comunicaciones del CNI a través de WhatsApp y mantuvo además una conversación telefónica de aproximadamente once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, en la víspera de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
Felipe VI asiste este viernes en la Base de Rota al 25 aniversario de los ataques terroristas del 11-S en EEUU
El rey Felipe VI va a asistir este viernes al homenaje de militares de España y Estados Unidos a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que se cumplen ahora 25 años, y que tendrá lugar en la Base Naval de Rota (Cádiz).
Como ha indicado Casa Real, la Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas del 11-S mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en el enclave.
La actualidad política española arranca este viernes 11 de septiembre con varios focos de máxima tensión abiertos de forma simultánea. La crisis migratoria de Ceuta sigue provocando consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas, mientras el enfrentamiento entre el Gobierno y parte de la judicatura continúa escalando tras la apertura del año judicial. A ello se suma una jornada de alto voltaje político en Madrid y Cataluña, donde los principales líderes autonómicos marcan perfil en medio de un clima de creciente confrontación.
Un incendio en Ceuta obliga a desalojar a cientos de inmigrantes tras arder 40 chabolas en el Tarajal
Las llamas han obligado a desalojar la zona y han movilizado a bomberos, Policía Nacional, Policía Local y militares. El fuego ha quedado localizado en la parte delantera de las naves y ha afectado también a varios vehículos.