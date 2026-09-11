Últimas noticias de la crisis de Ceuta y la actualidad política: la presión sobre el Gobierno aumenta mientras avanza la investigación judicial

La actualidad política de este viernes 11 de septiembre llega marcada por una fuerte escalada de tensión en varios frentes que mantienen al Gobierno bajo presión. La crisis migratoria de Ceuta sigue generando consecuencias políticas y judiciales, mientras el choque institucional entre el Ejecutivo y la Justicia gana intensidad. A ello se suma un clima de confrontación territorial con protagonismo para Madrid y Cataluña en una jornada clave para la política española.

La crisis de Ceuta y el choque con Marruecos vuelven a centrar la atención política

La gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta continúa generando polémica. La Audiencia Nacional ha reclamado documentación al Gobierno para incorporarla a las investigaciones abiertas sobre la crisis fronteriza, mientras Marruecos mantiene la presión diplomática con nuevos reproches a la política española. Al mismo tiempo, la oposición intensifica sus críticas y crecen las discrepancias internas dentro del PSOE sobre la respuesta del Ejecutivo a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años.

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La apertura del año judicial ha elevado la tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno después de que la presidenta del Tribunal Supremo defendiera públicamente la independencia de los jueces frente a las presiones políticas. Paralelamente, Isabel Díaz Ayuso protagoniza el Debate sobre el Estado de la Región en Madrid con un amplio paquete de medidas y duras críticas a la Moncloa, mientras Cataluña celebra una nueva Diada bajo el liderazgo de Salvador Illa en un escenario político marcado por la fragmentación y la incertidumbre.