El final del verano tiene un significado especial en muchos lugares de costa. Las vacaciones terminan, se produce la operación retorno y los municipios que durante semanas han estado llenos de visitantes recuperan poco a poco su ritmo habitual. En Galicia, un creador de contenido ha decidido celebrar ese momento a su manera y una de las frases de su vídeo se ha hecho especialmente popular: «Estamos a 5 Sanjenjos, 2 botellines Mahou y 1 polo Lacoste para que las playas vuelvan a ser nuestras».

No debemos buscar la expresión en ningún refranero gallego ya que en realidad, se trata de una broma construida para hablar de los últimos días del verano y, de paso, tirar de algunos de los estereotipos asociados a los turistas que cada año pasan sus vacaciones en Galicia. De este modo, detrás de esos «Sanjenjos», la cerveza Mahou y el polo Lacoste hay bastante retranca gallega y también una figura que lleva años dando que hablar cada verano: el fodechincho.

Qué significa la expresión gallega «estamos a 5 Sanjenjos, 2 Mahou y 1 polo Lacoste de que las playas sean nuestras»

La frase aparece en un vídeo en el que el creador de contenido @manuvm94 anima a sus paisanos a aguantar los últimos días de la temporada turística. Lo hace como si estuviera dando un discurso antes de terminar una larga batalla. «Galegos e galegas: forza no peito e paciencia na alma, porque a guerra con Madrid xa está rematando», comienza.

A partir de ahí aparecen diferentes situaciones llevadas al extremo para construir la parodia. Turistas que preguntan si no tienen Mahou de grifo, otros que aseguran que el pulpo de Madrid está más tierno o quienes exigen que les hablen en castellano porque «estamos en España». Y entonces llega la particular cuenta atrás: «Resistide! Estamos a 5 Sanjenjos, 2 botellines Mahou e 1 polo Lacoste pra que as praias volvan a ser nosas e a Estrella Galicia poida, por fin, fluír libremente».

«Sanjenjos»» hace referencia a Sanxenxo, uno de los destinos turísticos más conocidos de las Rías Baixas, utilizando deliberadamente su denominación castellanizada. Mahou, cerveza nacida en Madrid, sirve para reforzar la misma broma, mientras que el polo Lacoste completa la caricatura del veraneante al que está imitando. Es decir que con su discurso, este joven deja claro que ya acaba el verano, momento en el que los turistas de Madrid se irán de Galicia, y los gallegos recuperarán sus playas.

La «guerra con Madrid» que aparece en el vídeo

Madrid ocupa un lugar protagonista en la parodia, pero el propio concepto que hay detrás de ella va más allá de los madrileños. Galicia recibe durante julio y agosto numerosos visitantes procedentes de la capital y de otros puntos de España. En las localidades costeras, la diferencia respecto al resto del año resulta especialmente visible: aumenta el tráfico, los restaurantes se llenan y encontrar un hueco en determinadas playas puede convertirse en una pequeña odisea.

Por este motivo, las redes sociales se llenan cada verano de vídeos sobre sombrillas colocadas a primera hora para guardar sitio, coches aparcados demasiado cerca del mar, turistas sorprendidos por las mareas o discusiones alrededor de la comida y las costumbres locales. En este caso, el autor exagera esa convivencia hasta convertir el final de las vacaciones en el final de una supuesta «guerra». De ahí el tono épico con el que pide «fuerza en el pecho y paciencia en el alma» antes de recordar que sólo quedan unos días.

Qué es un «fodechincho» en Galicia

Buena parte de estas bromas veraniegas giran alrededor de una palabra que cada vez resulta más conocida fuera de Galicia: fodechincho. No es simplemente un sinónimo de turista ni se aplica a cualquier persona que pase sus vacaciones en territorio gallego. Tiene un sentido peyorativo y se reserva para un tipo bastante concreto de visitante: aquel que llega con una actitud arrogante, poco respetuosa con el lugar o empeñado en que las costumbres locales se adapten a él.

El término tiene su origen en las Rías Baixas y se remonta a los años 70. Inicialmente estaba relacionado con determinados veraneantes que intentaban conseguir gratis «chinchos» es decir, jureles pequeños de pescadores o en las lonjas. Su uso fue cambiando con el tiempo y actualmente sirve para señalar comportamientos que molestan a quienes viven todo el año en las zonas turísticas. No respetar el entorno, despreciar el gallego o las costumbres de la zona y comportarse como si el lugar de vacaciones estuviera exclusivamente al servicio del visitante son algunas de las actitudes asociadas al término. Y, por supuesto, el humor ha hecho el resto tal y como vemos en este video.