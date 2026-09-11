40.000 m2, playa de olas, golf, surf y pádel: Madrid pone fecha a la apertura del centro comercial más impresionante abierto hasta la fecha

Madrid sigue creciendo a nivel comercial y en los próximos meses sumará nuevas tiendas y espacios de ocio dentro de un espacio de grandes dimensiones que ya se está levantando junto al Riyadh Air Metropolitano. Se trata de Nasas Madrid, un nuevo centro comercial que formará parte de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid y que combinará compras, restauración y entretenimiento con una amplia oferta deportiva.

En total serán 40.000 metros cuadrados de superficie comercial, 70 locales y cuatro plantas. Pero lo que realmente hará diferente a este complejo será todo lo que tendrá a su alrededor. Los planes incluyen desde golf y pistas de pádel hasta una enorme playa artificial en la que se podrá practicar surf sin salir de Madrid. Y aunque todavía habrá que esperar para conocer terminado todo el proyecto, las obras avanzan y ya se apunta a una fecha para la apertura del centro comercial: el Black Friday de 2027.

Madrid pone fecha a la apertura del centro comercial más impresionante

Nasas Madrid se construye en el distrito de San Blas-Canillejas, concretamente en la parcela 5 de la futura Ciudad del Deporte. Detrás del proyecto se encuentran el Club Atlético de Madrid y LR21, mientras que Wit Retail se ocupa de su desarrollo, comercialización, gestión de licencias y otros trabajos relacionados con el proyecto.

Las cifras dan una idea de sus dimensiones. Tendrá una superficie bruta alquilable de 40.000 metros cuadrados, 70 locales y 1.500 plazas de aparcamiento. Además, sus promotores calculan un área de influencia de alrededor de 1,4 millones de personas. La oferta comercial mezclará alimentación, moda, hogar, restauración, ocio y deporte con espacios como gimnasio, salas de cine, bolera y una zona destinada a los más pequeños.

Todo ello se repartirá en cuatro plantas y estará acompañado de espacios exteriores. El diseño contempla galerías abiertas, zonas arboladas y de paseo, pérgolas de madera, amplios ventanales y lugares en los que sentarse a descansar o comer. Por otro lado, podremos encontrar también una gran torre digital LED iluminada con la imagen de Nasas Madrid, llamada a convertirse en uno de los puntos más reconocibles del complejo.

Cuándo abrirá Nasas Madrid

La fecha de apertura ha ido cambiando a medida que ha avanzado el proyecto. La información que mantiene publicada Wit Retail señala el primer trimestre de 2027 como fecha prevista para la inauguración. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan más lejos en el calendario. Según ha publicado Vozpópuli y han recogido otros medios, ahora el objetivo sería hacer coincidir la apertura de Nasas Madrid con el Black Friday de 2027. De cumplirse estos planes, habría que esperar hasta finales de noviembre del próximo año para conocer el nuevo centro comercial.

Las obras sin embargo, se han intensificado durante los últimos meses y forman parte de una transformación mucho mayor de todo el entorno del estadio del Atlético de Madrid.

Una playa artificial para hacer surf en Madrid

Al margen de tiendas y de ocio como cines, Nasas Madrid destaca por algo que encontraremos fuera del centro comercial. Se trata de Gemswell Surf Madrid, una playa artificial con una laguna que tendrá una superficie de 23.000 metros cuadrados, unos 181 metros de anchura y cerca de 2,9 metros de profundidad máxima. Las obras alcanzaron durante el verano alrededor del 40% de ejecución y la previsión es que esta instalación abra antes que Nasas Madrid, en primavera de 2027.

La tecnología permitirá generar más de 20 tipos de olas diferentes, con opciones para quienes se suban por primera vez a una tabla y también para surfistas experimentados. Las olas podrán alcanzar los dos metros de altura y habrá capacidad para hasta 120 personas por sesión. El recinto no se limitará a la gran laguna. También están previstas otras piscinas, una zona de surfskate, gimnasio, spa, restauración y espacios para eventos y conciertos.

Golf, pádel y fútbol junto al Metropolitano

El surf será posiblemente el elemento más sorprendente, pero no será el único deporte que tendrá cabida en este nuevo espacio de Madrid. La Ciudad del Deporte contempla pistas de pádel y una zona de golf, además de seis campos de fútbol, un estadio de atletismo y nuevas instalaciones relacionadas con el Atlético de Madrid. El proyecto incluye también una residencia para el club y un hotel.

La intención es que el entorno del Riyadh Air Metropolitano deje de estar vinculado únicamente a los días de partido. Compras, restaurantes, deporte y ocio convivirán en una zona que busca atraer visitantes durante toda la semana. De hecho, la Ciudad del Deporte ocupará en conjunto más de un millón de metros cuadrados, con una importante superficie destinada a instalaciones deportivas y zonas verdes.

Así, 2027 se presenta como el año clave para comprobar el resultado de esta transformación. Primero llegará, si se mantienen los plazos, la gran laguna de surf durante la primavera. Y unos meses después debería hacerlo Nasas Madrid, con sus 40.000 metros cuadrados y una apertura que las últimas informaciones sitúan coincidiendo con uno de los días de compras más importantes del año: el Black Friday.