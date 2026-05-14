Madrid confirma la apertura del mayor centro comercial de la ciudad con 77.000 m2, 50 tiendas y 13 pistas de pádel en un proyecto valorado en 100 millones

El sureste de Madrid lleva tiempo cambiando de aspecto. De este modo, donde hace apenas unos años había solares, carreteras y zonas todavía sin desarrollar, ahora empiezan a levantarse nuevos barrios, promociones de viviendas y servicios pensados para una población que no deja de crecer. En medio de toda esa expansión urbanística acaba de confirmarse uno de los proyectos comerciales más grandes previstos actualmente en la capital: el futuro Parque Comercial El Cañaveral, un complejo gigantesco que aspira a convertirse en el mayor parque de medianas superficies de Madrid ciudad.

La operación estará impulsada por OMO Retail y moverá una inversión superior a los 100 millones de euros. El proyecto contempla más de 77.000 metros cuadrados de superficie comercial, más de 50 tiendas, restauración, ocio familiar y hasta una gran zona deportiva con 13 pistas de pádel. La previsión es que abra sus puertas a finales de 2027, aunque buena parte de los espacios ya tienen operador confirmado. El nuevo complejo se ubicará en El Cañaveral, dentro del distrito de Vicálvaro, una de las zonas que más rápido están creciendo en toda la capital. Y eso es precisamente lo que explica el tamaño del proyecto. Todo el corredor del sureste madrileño está viviendo una transformación enorme con desarrollos como Los Ahijones, Los Berrocales, Valdecarros o Los Cerros, donde se proyectan decenas de miles de viviendas nuevas para los próximos años.

El nuevo centro comercial que llega a Madrid

En conjunto, esa expansión urbanística añadirá más de 53.000 viviendas al entorno. Traducido a cifras de población, significa que cientos de miles de personas acabarán viviendo en esta parte de Madrid durante la próxima década. Ahora mismo el área de influencia del futuro parque comercial ronda los 210.000 habitantes, pero las previsiones apuntan a que superará claramente los 350.000 vecinos conforme avancen las nuevas promociones residenciales.

Durante años, muchos residentes de estas zonas han tenido que desplazarse a otros puntos de Madrid para hacer determinadas compras o encontrar espacios de ocio más grandes. Precisamente ahí es donde entra el nuevo proyecto de El Cañaveral. La intención es crear un gran nodo comercial que funcione casi como referencia para todo el sureste de la ciudad.

Más de 50 tiendas y grandes marcas ya confirmadas

Y para ello, este nuevo centro comercial estará dividido en varias áreas diferenciadas. Habrá una zona destinada a alimentación, otra centrada en bricolaje y equipamiento del hogar y distintos espacios para moda, deporte, mascotas y ocio. La idea es mezclar servicios cotidianos con propuestas más orientadas al tiempo libre y a pasar varias horas dentro del recinto.

Entre las marcas que ya han firmado espacios aparecen nombres muy conocidos como Mercadona, Lidl, Ahorramás, McDonald’s o Kiabi. También estarán presentes operadores ligados al deporte y al entretenimiento como Planet Fitness, Urban Planet y Ilusiona.

Uno de los detalles que más llama la atención es precisamente la apuesta por el deporte. El recinto contará con hasta 13 pistas de pádel, algo que encaja bastante con el crecimiento espectacular que vive este deporte en Madrid desde hace años.

La restauración también tendrá bastante peso dentro del proyecto. Según lo previsto, habrá un espacio gastronómico de doble altura pensado para concentrar buena parte del movimiento del complejo, especialmente durante tardes y fines de semana. La idea general pasa por crear un espacio mucho más abierto y dinámico que el típico centro comercial cerrado de hace años.

De hecho, ese modelo de parque comercial abierto es el que está ganando fuerza últimamente en muchas ciudades españolas. Los promotores buscan recintos más accesibles en coche, con grandes operadores, terrazas, ocio y espacios donde el visitante pueda combinar compras, comida y actividades familiares sin necesidad de pasar toda la jornada dentro de un edificio cerrado.

Más de 2.200 plazas de aparcamiento y acceso directo desde la R-3

Otro de los puntos fuertes del proyecto será la conexión con las principales carreteras del este y sureste madrileño. El parque tendrá acceso directo desde la R-3 y conexiones relativamente rápidas tanto con la A-2 como con la A-3. Además, estará situado a unos 20 minutos del centro de Madrid y a unos 15 minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Todo el diseño está muy pensado para el tráfico rodado. En total habrá más de 2.200 plazas de aparcamiento para coches y cerca de 200 para motocicletas, algo lógico teniendo en cuenta que muchos visitantes llegarán desde nuevos desarrollos residenciales o desde otros municipios cercanos.

Otro dato importante es el ritmo de comercialización que lleva el proyecto. Pese a que todavía faltan más de 20 meses para la apertura prevista, aproximadamente el 77% de la superficie ya está comprometida con operadores de primer nivel. Eso da una idea del interés que está despertando esta nueva gran zona comercial en Madrid.

Cuando abra sus puertas, el Parque Comercial El Cañaveral será el mayor parque de medianas superficies de Madrid capital, el segundo más grande de toda la Comunidad de Madrid y uno de los mayores de España dentro de este formato. Y todo apunta a que no será el último gran proyecto ligado al crecimiento del nuevo Madrid que se está formando hacia el sureste.