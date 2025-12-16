Valdebebas Shopping, el futuro centro comercial más grande de todo Madrid, abrirá sus puertas a finales de 2027, según han confirmado fuentes internas del proyecto a OKDIARIO. El complejo tendrá más de 360.000 metros cuadrados y se convertirá en uno de los principales gigantes comerciales de España. Con su apertura, su propietario, Tomás Olivo, se coronará como dueño de más de 100 hectáreas de España gracias a su multimillonaria inversión en centros comerciales a través de su promotora General de Galerías comerciales.

Actualmente, la empresa cuenta con 14 proyectos de parques comerciales en marcha que ocupan 640.000 metros cuadrados de territorio español. Sin embargo, las voces consultadas aseguran que antes de 2028, tras la apertura de Valdebebas Shopping, la ampliación de La Cañada Shopping (Málaga) -prevista para 2027- o el centro Infinity de Valencia, el imperio comercial ascenderá hasta el millón de metros cuadrados.

Solo en los últimos seis años el magnate Tomás Olivo ha invertido más de 1.800 millones de euros en promover la creación de centros comerciales en España y 500 de esos millones fueron destinados a levantar el espacio madrileño donde convivirán 260 locales de moda, restauración, cafeterías y unos cines Kinépolis. Los dos edificios de la estructura se situarán a un paso de IFEMA y de la Terminal T4, su parking tendrá 6.400 plazas de aparcamiento y su actividad dará empleo a más de 9.000 personas.

Los gigantes de los centros comerciales

Según los datos aportados por la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) a OKDIARIO, otros de los grandes propietarios con extenso portfolio de activos en España son Carrefour Property España con más de 100 unidades, seguido de Alcampo con su rama inmobiliaria Ceetrus, con más de 30 activos o Castellana Properties con una cartera de 21 activos. Tal y como destaca AECC, el 46,9% del sector en España está en manos de propiedades que tienen de 4 a más de 100 activos.

Castellana Properties apunta en conversación con este medio que, desde 2019, han invertido «alrededor de 740 millones de euros en adquisiciones», consolidándose como «uno de los principales operadores del sector retail inmobiliario en el país».

Entre los centros comerciales más representativos de su cartera se encuentran Bahía Sur (Cádiz), Los Arcos (Sevilla), El Faro (Badajoz), Vallsur (Valladolid), Habaneras (Alicante), Puerta Europa (Cádiz), Riosul (Lisboa), Forum Madeira (Madeira), 8a Avenida (Oporto) o Bonaire (Valencia). Con todos ellos suma una superficie ocupada de 561.179 metros cuadrados.

Más de 3.000 millones de inversión

En España hay 590 Centros Comerciales, los cuales suman una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 16.889.741 m2, integran 33.008 locales (de los cuales, el 85% son menores de 300m2) y ponen a disposición del público una dotación de 868.966 plazas de aparcamiento.

Esta industria mueve cantidades multimillonarias. Según las cifras aportadas por AECC, solo durante el primer semestre de 2025, el volumen de transacciones se situó en 1.100 millones de euros entre las 20 operaciones registradas. De todas ellas destacan la del Centro Comercial Bonaire (Comunidad Valenciana), Espacio Mediterráneo (Murcia), Centro Comercial Ballonti (País Vasco), Alcalá Magna, Intu Xanadú y Centro Comercial Caleido (Comunidad de Madrid).

En los últimos meses del año la inversión ha seguido creciendo y las transacciones de parques y centros comerciales han alcanzado una cifra de aproximadamente 2.000 millones de euros. En este caso podrían destacar las que atañen precisamente a Infinity comprado por 400.000.000 euros por General de Galerías o la de Parque Corredor comprado por 250.000.000 por CBRE IM en nombre de un fondo de inversión o Airesur por 80.000.000 euros comprado por Rivoli Santander.

La industria de Centros y Parques Comerciales crea un empleo en España de más de 885.613 puestos de trabajo y contribuye con 15.343 millones de euros al PIB, lo que supone un 1,0% del Total del PIB de España y un 9% del PIB de todo el sector servicios.