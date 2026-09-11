El viernes ya está aquí, y aunque los niños han vuelto esta semana al colegio y las rutinas todavía se adaptan al mes de septiembre, podemos aprovechar el fin de semana para hacer alguna escapada o tal vez para ir de compras. Por ello, es importante tener en cuenta que el depósito esté lleno o tenga combustible suficiente y para ello, nada como consultar para ver cuál es el precio de la gasolina hoy 11 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Para saber precios de la gasolina y el diésel, podemos recurrir a la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica ya que tiene siempre datos actualizados de parte de las propias gasolineras, de modo que podemos ver en qué direcciones exactas están las gasolineras y estaciones de servicio que a primera hora de la mañana de hoy viernes, marcan precios que resultan más económicos.

Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A continuación puedes ver todo el listado con las gasolineras que resultan más económicas hoy en viernes en Madrid a partir de lo que señala el Geoportal:

Gasolina 95

Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.599 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.645 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.645 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.645 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.645 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.669 €/l.

Gasolina 98

E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.829 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: 1.904 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.917 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.919 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.929 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: 1.929 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.929 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.939 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.645 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.645 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.645 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.645 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.659 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.667 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.667 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.667 €/l.

Con los listados que acabamos de ver ya te puedes hacer una idea de dónde repostar a primera hora de hoy viernes, pero si quieres hacer consulta en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer consulta más detallada viendo los resultados en forma de lista o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo.