Detenida en Alicante una venezolana por simular ser víctima de un robo y una agresión sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una joven de 29 años y de origen venezolano. La mujer había denunciado antes ser la víctima de un robo con violencia por parte de dos hombres. Según el relato de la supuesta víctima, los dos hombres subieron a la mujer a un vehículo. Y, una vez en él, la agredieron sexualmente. En realidad, según la Policía, la mujer se había inventado todo ello con el fin de reclamar a su banco el dinero que había perdido al ser víctima de una estafa anterior.

La investigación policial se activó, precisamente, a instancias de la mujer, quien había denunciado haber sido víctima de un robo, una agresión sexual y una estafa. Según el relato de la supuesta víctima, había sido asaltada por dos hombres. Ambos la introdujeron en un vehículo bajo amenaza: «No grites o te mato», le advirtieron mientras uno de ellos le mostraba una navaja, para acabar sustrayéndole 475 euros en efectivo de una mochila.

La denunciante dijo a la Policía haber sido golpeada. Y, también, que uno de los supuestos ladrones le había efectuado tocamientos en sus partes íntimas, hasta que, finalmente, la dejaron bajar del vehículo con la condición de que no mirase hacia atrás hasta que se hubieran marchado.

Cuando llegó a casa, la mujer llamó a la Policía. En el domicilio se personaron dos agentes, ante los que denunció los hechos. Los policías ofrecieron a la supuesta víctima ayuda sanitaria, que ella rechazó. Pero, además, la mujer, según su relato, había sufrido una transferencia desde su cuenta bancaria de 555 euros sin su consentimiento, sospechando que los autores de la extracción habían sido los mismos que los del robo.

Y ello, porque durante el asalto, siempre según la versión de la mujer, los ladrones la habían obligado a desbloquear el móvil y podían haber tenido acceso a sus datos.

Los agentes habían percibido algunas supuestas incongruencias en el relato de la mujer. De modo que la llamaron de nuevo para volver a recabar su testimonio. Una vez en comisaría, fue la mujer quien dijo que los hechos no habían ocurrido de tal manera y que lo relatado en su denuncia era falso. Excepto que habían sido víctimas de una estafa de 555 euros, cuya autoría desconocía. Y que su intención era la de aportar al banco la denuncia para que le devolviesen el dinero, por lo que finalmente, la mujer ha sido detenida por simulación de delito.