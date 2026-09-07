Detenido en Elche por fingir ser víctima de un secuestro cuando en realidad estaba alojado en un hotel

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un varón de nacionalidad española y 41 años de edad por haber presuntamente simulado ser víctima de un delito. En concreto, había denunciado ser víctima de un secuestro cuando, en realidad, se encontraba alojado por voluntad propia en un hotel, según la Policía Nacional. Los hechos se produjeron a finales del pasado mes de julio. Si bien se han conocido ahora.

La investigación policial arrancó a instancias del propio detenido. Este último, según el relato policial, acudió a dependencias policiales para denunciar que había sido abordado por varios individuos cuando regresaba a su casa tras haber efectuado unas compras de material de obra y que había sido introducido a la fuerza en un vehículo. Sus captores, según la versión de la supuesta víctima, le habían cubierto el rostro con una capucha y trasladado a un lugar desconocido. En ese lugar, había permanecido retenido con las manos atadas.

Según el citado denunciante reveló a la Policía, durante el tiempo en que permaneció supuestamente retenido, había recibido agresiones y cortes poco profundos en distintas partes del cuerpo. Aseguró, además, que sus supuestos captores solo le permitieron hacer una breve llamada a su pareja, indicándole que se encontraba detenido en dependencias policiales.

Por la gravedad de los hechos denunciados por la supuesta víctima, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) iniciaron una investigación. Pero, en el transcurso de la misma, detectaron que el denunciante no aparecía en las imágenes de las grabaciones de establecimientos en que había asegurado que acudió antes de su desaparición en las franjas horarias indicadas.

Las indagaciones llevaron a los agentes hasta un establecimiento hotelero. Los investigadores comprobaron, según la Policía, que el hombre había permanecido alojado allí durante el tiempo en que afirmaba haberse encontrado privado de libertad.

En las grabaciones a que la Policía tuvo acceso, constató que el denunciante había llegado al lugar por sus propios medios, aportando su documentación y abonando en efectivo el importe del alojamiento. Y que, además, vestía la misma ropa que cuando acudió a dependencias policiales para presentar la denuncia. Y que, finalmente, en el momento de su llegada al establecimiento antes citado, no se apreciaban las lesiones que había mencionado en su relato. Todo ello, según la Policía Nacional.

La declaración de la pareja del denunciante y el análisis de las comunicaciones mantenidas en esos días aportaron nuevos elementos a la investigación. La mujer dijo haber recibido una breve llamada del hombre en la que este último, en tono nervioso según la Policía, le dijo hallarse en los calabozos y que había sido detenido. Y que al volver al domicilio le relató la supuesta detención ilegal y acudió a dependencias policiales para denunciar los hechos.

La Policía localizó y detuvo al supuesto falso denunciante por una presunta simulación de delito. Las diligencias en torno al caso han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche.