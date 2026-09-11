Las 5 películas más vistas de Prime Video esta semana: del thriller «runner» de Gal Gadot al fantástico drama bélico de Kirsten Dunst

Prime Video ha aprovechado la vuelta a la rutina para nutrir de contenido a su ya extenso abanico de películas, series y documentales. Y claro, eso ha provocado una escalada de viralidad sobre nuevas historias que se han posicionado rápidamente como las más vistas de la plataforma. La gran novedad es, por supuesto, el último thriller en clave «runner» de Gal Gadot. Aunque los suscriptores de la marca de Amazon también han aupado en el ranking a uno de los mejores largometrajes que nos dejó el 2024. Sin más dilación, estas son las cinco películas más vistas esta semana en el terminal de la empresa fundada por Jeff Bezos:

Las 5 películas más vistas de Prime Video

1-‘A la carrera’

La crítica la ha denostado, pero eso no implica que Gadot y su adrenalínico thriller no supongan un aliciente actual para los espectadores de Prime Video. La trama se centra en una prestigiosa abogada que, en plena sesión de entrenamiento matutino, recibe un mensaje anónimo de un hombre que asegura haber secuestrado a su hijo. Este le otorga una misión imposible si quiere volver a ver con vida al pequeño: matar a un cliente al que representa.

2-‘Shelter: El protector’

A pesar de su errática campaña de distribución, la última cinta de acción de Jason Statham está funcionando a las mil maravillas, siendo una de las películas más vistas de Prime Video. La crítica profesional no quedó demasiado convencida, pero ¿cómo no va a triunfar en el streaming una historia de Statham en la que su personaje debe proteger a una niña de unos criminales en plena tempestad?

3-‘Sunrise: El último amanecer’

Rodada en Mallorca, adaptando la novela homónima de Anna Todd, Amazon MGM Studios está exprimiendo al máximo este young adult que nos pone en la piel de Oriah ‘Ry’ Pera (Maia Reficco), una joven enfermiza que se enamora perdidamente de Julián (Fernando Lindez), un chico local que le muestra una vida repleta de aventuras en el idílico paraíso isleño.

4-‘Besar, casar o matar’

Comedia romántica en clave de thriller en la que conocemos a Eva, una joven que decide hacerse un perfil en una aplicación de citas, donde termina conociendo a tres chicos. Pronto descubrirá que uno de ellos podría ser el potencial asesino que está aterrorizando a toda la ciudad.

5-‘Civil war’

La temporada de premios no la tuvo en cuenta; sin embargo, Civil War fue una de las mejores películas del 2024. En un futuro cercano, América está sumida en una cruenta guerra civil donde un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra iniciará un viaje por carretera hacia Washington. Su misión no es otra que la de entrevistar al presidente de los Estados Unidos antes de que los rebeldes ocupen la Casa Blanca.