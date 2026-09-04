La crítica destroza la nueva película de Gal Gadot en Prime Video: «Demasiado previsible, poco original y de baja calidad»

El streaming no siempre destaca por ofrecer productos virales por su calidad. Las plataformas también son responsables de esas películas que terminan siendo «carne de Razzie» (los anti-Oscars). Este 2026, Netflix ha hecho de las suyas, pero quizás la gran «triunfadora» en este peyorativo sentido hayan sido Gal Gadot y Prime Video: A la carrera es una de las peores producciones del año para la crítica internacional.

Estrenada el pasado 2 de septiembre, la cinta británica de Kevin Macdonald, ganador del Oscar al mejor largometraje documental por Un día de septiembre, irrumpió en la marca de vídeo bajo demanda de Amazon, siendo uno de esos proyectos que buscan la viralidad inmediata. No podemos culparla, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le funcionan a Prime Video a nivel de audiencia todos los contenidos relacionados con el cine de acción. Eso sí, no deja de sorprendernos que el hombre que nos regaló El último rey de Escocia (2006) o el aplaudido documental de Marley (2012) haya escogido dirigir un filme que no está a la altura de sus más recientes trabajos.

En el momento de la elaboración del presente artículo, A la carrera tiene sólo un 9% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Para hacernos una idea de lo paupérrima que es esta nota, simplemente debemos acudir a otras historias denostadas por la crítica este mismo 2026, como Supergirl, la cual mantiene un 53% de reseñas favorables. Pero, ¿de qué trata realmente este thriller sobre desapariciones? ¿Cuáles son los puntos negativos que más han decepcionado a la prensa?

‘A la carrera’: un secuestro contrarreloj que no convence a nadie

La sinopsis nos pone en la piel de Maia Marten (Gadot), una prestigiosa abogada de Londres, cuya vida da un vuelco durante su habitual rutina de ejercicio mañanero: corriendo por la ciudad, recibe una llamada anónima que le dice que su hijo ha sido secuestrado.

La estrella de Homeland, Damian Lewis, encarna a la voz del secuestrador en un elenco en el que podemos encontrar a Rory Wilmot (Los no elegidos), quien da vida al pequeño de la historia, y a Alfred Enoch (En fuga) y Pierre Bergman (Wonka) cerrando el casting secundario.

Aparte del guion, la mayoría de las críticas señalan la deficiente interpretación de la israelí:

«Ni siquiera la sucesión de localizaciones londinenses consigue salvar esta película de serie B, demasiado previsible, poco original y de baja calidad, lastrada por otra interpretación poco convincente de Gal Gadot», escribe Benjamin Lee en su crítica para The Guardian.

Gal Gadot no para de encadenar proyectos fallidos

Ha protagonizado éxitos taquilleros, pero desde hace varios años, Gal Gadot es más noticia por su defensa a ultranza del Estado de Israel que por la calidad de sus filmes.

En el último lustro, Gadot ha estado presente en películas tan deficitarias para la crítica y la taquilla como Muerte en el Nilo, Agente Stone, Fast & Furious X, Blancanieves o El manuscrito de Dante. A la carrera es un fracaso más, aunque en 2027 esa racha podría terminarse con el estreno de Bitcoin, un thriller de Doug Liman en el que compartirá pantalla con Pete Davidson y el ganador del Oscar, Casey Affleck.