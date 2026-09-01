Gal Gadot critica a James Gunn tras la cancelación de ‘Wonder Woman 3’: «No fue elegante»

El DCU (Detective Comics Universe) está viviendo un renacer un tanto inestable, cuyo futuro está repleto de dudas no sólo por la fusión entre Paramount y Warner Bros., sino también por el desastre financiero que ha supuesto el estreno reciente de Supergirl. No es la primera vez que al sello editorial le ocurre esto, pues el anterior universo ficcional de Zack Snyder se desmoronó como un castillo de naipes cuando comenzaba a construirse. Los grandes estudios obedecen al rédito inmediato, sobre todo teniendo en cuenta los grandes presupuestos que maneja el género. Ahora, uno de los últimos reductos de ese extinto cosmos de personajes y películas interconectadas se despide oficialmente de su personaje: Gal Gadot ya no será más Wonder Woman.

La última vez que vimos a la israelí encarnar el rol de la princesa Diana de las Amazonas fue en un breve cameo en Flash (2023), esa cinta que venía a enterrar para siempre la herencia de Snyder, despidiendo a Ezra Miller del papel de Barry Gordon y a Ben Affleck del de Batman. Durante un tiempo, Gadot ha explicado a los medios que el nuevo director creativo, James Gunn, le prometió a la realizadora Patty Jenkins y a ella una Wonder Woman 3. Sin embargo, y conforme iba viendo lo que le sucedía con sus antiguos compañeros de La Liga de la Justicia, la actriz fue viendo que las promesas de Gunn y el productor ejecutivo Peter Safran quedaron en balde.

Gal Gadot, sobre el nuevo DCU: «Vi cómo trataban a los demás y…»

A pesar del cambio de timón en la dirección de las adaptaciones superheroicas de DC, los diferentes actores recibieron la información de que podrían mantenerse algunos roles y reubicar a otros. No obstante, y tras la desastrosa Aquaman y el reino perdido (2023), el único miembro de la Liga de la justicia que ha conseguido un nuevo personaje es Jason Momoa, quien ha pasado de ser Arthur Curry al mercenario Lobo.

Wonder Woman 3 fue desapareciendo de la conversación, hasta quedar enterrado en el olvido. Cabe señalar que parte de la culpa la tienen la propia Jenkins y Gadot, las cuales lideraron una Wonder Woman 1984 (2022) que perdió 100 millones de dólares en la cartelera. Motivada, eso sí, por la crisis pandémica del coronavirus.

En una reciente entrevista con el periodista Josh Horowitz, la estrella ha explicado cómo el trato recibido ha sido injusto tanto para ella, como para algunos de sus compañeros, como Henry Cavill:

«Me decía cosas como ‘Vamos a hacer Wonder Woman 3 contigo’ y bla bla bla. Pero vi cómo trataban a todos los demás y… La situación de Henry (Cavill) no se estaba llevando con elegancia, por decirlo suavemente. Y lo mismo con Patty».

¿Quién recogerá el testigo de Wonder Woman?

Todavía no hay nada oficial, pero los principales rumores ubican a Adria Arjona en el papel, debutando hipotéticamente en Man of Tomorrow, la secuela de Superman.

En lo financiero y crítico, la carrera de Gadot ha sido un auténtico desastre tras otro. En 2023 protagonizó Agente Stone y Fast & Furious X. En 2025, coprotagonizó el fallido live action de Blancanieves y El manuscrito de Dante. Este mes de septiembre lidera el último thriller de acción de Prime Video, The Runner.