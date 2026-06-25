‘Supergirl’ no alza el vuelo: las primeras críticas la califican como una película «superhorrible»

Si sólo nos pudiésemos quedar con el impacto de la crítica, el nuevo DCU (Detective Comics Universe) de James Gunn no sería, por así decirlo, un reinicio estimulante para el género de los superhéroes. Este fin de semana, Supergirl llega a las salas de cine con un índice bajo de aceptación por parte de la prensa especializada: las reseñas profesionales no han quedado nada convencidas con el desempeño en solitario de la prima de Superman.

Al personaje lo conocimos brevemente en la cinta que Gunn estrenó el pasado verano. A diferencia del Hombre de Acero, Kara Zor-El (Milly Alcock) no creció con el amor de unos padres adoptivos en la Tierra, viviendo en primera persona el trauma de haber presenciado la destrucción de su hogar, Krypton. Por ello, el planteamiento narrativo de sendos personajes es dispar, con Supergirl pareciéndose más a un western espacial que a la clásica historia del héroe de la capa roja interpretado por David Corenswet. Pero lo único preocupante no es el impacto del filme en los medios. La película dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya) cuenta con un presupuesto que ronda los 170-200 millones de dólares. Y eso, en un mercado de la exhibición debilitado, es un riesgo financiero de altura para Warner Bros. No obstante, ¿cuáles son las principales críticas que se le hacen al trabajo de Gillespie? ¿Ha sido fiel al material original de Tom King con el personaje?

‘Supergirl’: un 57% en Rotten Tomatoes que no presagia nada bueno

En su momento fue polémica y, sin embargo, a día de hoy, Superman tiene un 83% de aprobación de la prensa del mundo del cine en la plataforma de Rotten Tomatoes. La página pondera la cantidad de críticas del filme y las pondera, fijando una media que sirve para establecer una idea general de dicha opinión por parte del conjunto de medios.

En el caso de Supergirl, durante la elaboración del presente artículo, la cinta posee un pobre 57% con 138 críticas que, en términos generales, no han quedado nada convencidas con el debut cinematográfico de la heroína.

Una de las opiniones más duras es la de Owen Gleiberman de Variety: «Milly Alcock toma las riendas en una película distópica de superhéroes tan insulsa que resulta superhorrible (…) Supergirl avanza a paso lento, a caballo entre el espectáculo insípido y la ironía sarcástica».

Por otra parte, en The Independent, Clarisee Loughrey menciona el fallo al intentar emular la alegría del último trabajo de James Gunn. Pero que en ese sentido, el título «fracasa estrepitosamente».

Aun con todo y a pesar de que la mayoría ve en ella otro ejercicio de género en «piloto automático», otra parte del periodismo cinematográfico ha abrazado la adaptación. «Una película fantástica que consolida la solidez de la recién relanzada DCU como franquicia. Demuestra que Gunn puede tomar distancia con respecto a un proyecto sin que este pierda calidad».

Tomando como base las célebres viñetas de King, Supergirl no es una adaptación 100% fiel al original. En cambio, sí que respeta el espíritu y la atmósfera del cómic primigenio.

¿De qué trata ‘Supergirl’?

En la historia, Kara Zor-El une fuerzas con una joven alienígena que busca venganza en una aventura interplanetaria repleta de peligros.

Acompañándola en el reparto encontramos a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa, David Krumholtz y Emily Beecham, entre otros.

Supergirl estará disponible en las salas de cine españolas desde mañana, viernes 26 de junio.