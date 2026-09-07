Prime Video acaba de estrenar el debut de Antonio Banderas en Hollywood: un drama musical donde el malagueño todavía no sabía hablar inglés

Cuando solemos pensar en Antonio Banderas y su viaje cinematográfico por Hollywood, no son pocos los títulos que se repiten en nuestra mente. La casa de los espíritus, Philadelphia, Entrevista con el vampiro o El zorro, suelen ser los largometrajes más recordados. Pero, ¿cuál fue la primera cinta del malagueño en la meca del celuloide? Pocos la recuerdan, porque fue un fracaso de taquilla hace casi 35 años, aunque sí logró obtener una nominación al Oscar a la mejor canción. Nos referimos al drama musical de Warner Bros., Los reyes del mambo tocan canciones de amor.

Titulada originalmente como The Mambo Kings, el filme dirigido por Arne Glimcher le costó al estudio unos 15,5 millones de dólares y ni siquiera llegó a recuperar la mitad de lo invertido. Sin embargo, a pesar del tropiezo financiero, la mirada comercial norteamericana se enamoró de la presencia de un Banderas al que muchos ya conocían por el cine de Pedro Almodóvar. Ahora, Los reyes del mambo tocan canciones de amor está ya disponible, desde el pasado 5 de septiembre, dentro del catálogo de Prime Video. Eso sí, el terminal de la marca fundada por Jeff Bezos no es el único servicio de streaming que tiene el trabajo de Glimcher dentro de su abanico de contenidos. Esta historia sobre la inmigración, la familia y la música también se encuentra dentro de Disney Plus y Filmin.

‘Los reyes del mambo’: dos hermanos cubanos que buscan vivir el sueño americano

La sinopsis oficial nos pone en la piel de César y Néstor Castillo, dos músicos y hermanos cubanos que escapan de La Habana en los 50 para intentar medrar en la escena musical de Nueva York.

Ambos son muy distintos. César (Armand Assante) es el mayor. Carismático, seguro de sí mismo y mujeriego. Su fuerte temperamento lo lleva a darse de bruces con unos mafiosos locales. Néstor (Banderas), en cambio, es el tímido. Un melancólico y talentoso trompetista que vive sus días con el recuerdo de un amor no correspondido y echando de menos su hogar.

Tras alcanzar el éxito, sus diferencias amenazan con romper su relación fraternal y su carrera musical.

Los reyes del mambo es en realidad una adaptación de la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer, escrita por Oscar Hijuelos. En dicha versión cinematográfica aparecen actuando mitos de la música latina, como Celia Cruz y Tito Puente, haciendo de sí mismos.

Antonio Banderas todavía no sabía inglés

Banderas todavía no se había introducido en la industria norteamericana y por ello, tuvo que asumir el complicado reto de memorizar el guion de forma fonética, como ya hiciese Sara Montiel en los años 50 cuando rodó Veracruz o Yuma.

Por supuesto, Assante no hablaba ni una palabra en español. Así que él también tuvo que recordar a nivel fonético las letras de las canciones en castellano y los diálogos que este tenía en la lengua de Cervantes.

Cerrando el reparto, en Los reyes del mambo podemos encontrar a Maruschka Detmers, Cathy Moriarty, Roscoe Lee Browne, Celia Cruz, Pablo Calogero y Scott Cohen.